Secondo quanto riferito su YouTube dal giornalista Gianni Balzarini, il mondo Juventus potrebbe presto andare in visibilio per Edon Zhegrova, calciatore bianconero arrivato la scorsa estate, ma tenuto finora ai box per una condizione fisica da recuperare pienamente.

Juventus, Balzarini non ha dubbi: 'Zhegrova calciatore superiore, sarà il nuovo idolo del tifo bianconero'

Il giornalista Gianni Balzarini ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube nel quale si esalta per la prestazione, seppur a ranghi ridotti, di Edon Zhegrova con la Juventus nel 2-0 rifilato all'Udinese: "Non vedo l'ora che giochi un po' di più, ma se anche ieri è sceso in campo per così poco, un motivo ci sarà.

Quello che ha combinato sul prato dell'Allianz è clamoroso e, riguardando quelle immagini, si nota facilmente come lo stadio impazzisca per le sue giocate. Il mondo Juventus sta per avere il suo nuovo idolo, perché Zhegrova è un calciatore nettamente superiore a quelli che ci sono ora in rosa, compreso Conceição. Dal punto di vista tecnico è una roba devastante, perché non ha problemi a venire dentro al campo facendo quei numeri e quando sarà disponibile per giocare almeno un'ora di partita, noi ci divertiremo, i suoi avversari un po' meno. Mi sto sbilanciando, nonostante io sia da sempre un giornalista morigerato sui giudizi, però credo che lui sia fuori dal normale".

Balzarini ha proseguito: "È bello che Zhegrova abbia sempre il sorriso nonostante stia giocando così poco con la Juventus.

Tuttavia, credo che sia tutto studiato a tavolino, perché preferisco aspettare il tempo dovuto e forse qualcosina anche in più per avere a disposizione un calciatore integro totalmente. Mi ricorda un po' Dejan Savićević, che quando approdò nel Milan, fatto di schemi e tatticismi, stravolse tutto con il suo estro, mandando in visibilio San Siro".

Il giornalista uscendo dall'argomento Zhegrova, ma restando in tema Juventus, ha poi parlato dell'infortunio di Gatti: "Dovrà operarsi per il menisco destro. Un mese di stop per lui e tanta sfortuna per il club bianconero, che dietro già deve fare a meno di Rugani e Bremer. A proposito, qualcuno dice che il brasiliano dovrebbe rientrare a breve: c'è chi punta il Napoli, ma secondo me sarà più facile vederlo con il Pafos in Champions League o direttamente contro il Bologna.

Tutto questo comporterà un ritorno della Juve sul mercato? No, per Gatti si parla appunto di un mese e Bremer e Rugani torneranno presto. Quindi non ce n'è bisogno".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'In 10 minuti ha lasciato tutti a bocca aperta'

Le parole di Balzarini su Zhegrova hanno acceso i tifosi bianconeri: "Ci sono calciatori che giocano 20 partite ed è come se non ci fossero. Lui 10 minuti e lascia tutti a bocca aperta", scrive un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Zhegrova, tecnica fuori dal comune! È bello vederlo in campo, quando queste giocate produrranno qualcosa di concreto sarà l'apoteosi".