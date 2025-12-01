Secondo quanto riferito su YouTube dal giornalista Marcello Chirico, una parte della dirigenza della Juventus sarebbe pronta a cedere Kenan Yildiz per un'offerta da almeno 100 milioni di euro.

Juventus, Chirico: 'Yildiz? Per una parte della dirigenza, se arrivasse l'offerta giusta potrebbe partire'

Il giornalista Marcello Chirico ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube dando un aggiornamento che potrebbe preoccupare i tifosi della Juventus sul futuro di Kenan Yildiz: "Mi sono arrivate brutte notizie all'orecchio riguardo al giovane turco: c'è una discussione in corso alla Continassa e, per una parte della dirigenza, se arrivasse la proposta giusta per Yildiz, allora il ragazzo potrebbe anche essere ceduto.

Cosa intendo per proposta giusta? Quei famosi 100 milioni di euro di cui si è già parlato in passato. Questa idea nasce soprattutto perché c'è ancora un bilancio da aggiustare, un bilancio che si pensava si potesse sistemare entro il 2026, ma evidentemente non ci si riesce. Ok, ci sono stati gli aumenti di capitale, ma a quanto pare non bastano e quindi gira questa voce alla Continassa: qualcuno sarebbe anche favorevole ad ascoltare le proposte che potrebbero arrivare per Yildiz e che secondo me arriveranno da parte di altri club".

Chirico ha proseguito: "Io dico che questo, e so già che molti tifosi la penseranno così, è un gravissimo errore, perché Kenan Yildiz è l'unico vero giocatore di talento che ha la Juve ed è un vero potenziale top player.

Non lo è ancora, ma è un fortissimo giocatore: ha appena 20 anni e può diventare un campione. Tu Juve ce l'hai, sei legata ha un contratto fino al 2029, io non capisco perché non puntare sull'unico talento che hai in questa squadra. Ok, c'è Bremer, che è un grandissimo calciatore, ma Yildiz, insieme a Conceicao e Thuram, può essere davvero il futuro di questa società. Nulla comunque è ancora deciso, ma ciò che mi preoccupa è la trattativa per il rinnovo: perché Yildiz, giustamente, si sarà lamentato con i dirigenti, che danno 12 milioni di euro a uno come Vlahovic, che si mangia i gol a porta vuota e poi fanno storie per aumentare il suo ingaggio".

Juve, i tifosi rispondono a Chirico: 'Fino a quando sbaglieremo acquisti, saremo sempre costretti a cedere i nostri gioielli'

Le parole di Chirico hanno acceso la discussione sul web: "Purtroppo, fino a quando spenderemo cifre folli per cartellini e ingaggi di calciatori normali, o addirittura inutili, saremo costretti, per ripianare i debiti, a vendere gli unici campioni veri che il mercato ci dovesse richiedere", scrive amareggiato un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Yildiz è l'unico fuoriclasse che abbiamo e cederlo per 100 milioni sarebbe un grandissimo errore. Nel calcio non c'è solo l'immediato. Se pensi solo ai conti non sarai mai una grande società".