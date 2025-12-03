L'infortunio di Dusan Vlahovic ha lanciato un campanello d'allarme in casa Juventus. Il serbo resterà fuori per diversi mesi ed il club bianconero potrebbe ritornare sul fronte mercato per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti. La dirigenza sta sondando diversi profili e tra questi ci sarebbe anche quello di Serhou Guirassy, attaccante in forza al Borussia Dortmund.

La Juve monitora Guirassy, anche il Milan sul calciatore

Il 29enne guineano ha iniziato la stagione in maniera positiva con dieci tra tutte le competizione e si ritagliato uno spazio importante anche in Champions League.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate ed hanno attirato l'interesse di molti top club europei, tra cui la stessa Juventus. Stando ad alcuni rumors, i bianconeri vorrebbero capire i margini di manovra per imbastire una trattativa già nella finestra invernale di mercato. Una trattativa che al momento appare molto difficile per diverse motivazioni; la prima legata alla volontà del Dortmund nel trattenere il numero nove fino al termine della stagione. La seconda è legata alla valutazione che si aggira attorno ai 50 milioni di euro, cifra elevata per le casse bianconere. Oltre all'aspetto economico, la Juventus deve guardarsi dall'interesse del Barcellona, alla ricerca dell'erede di Lewandowski, ma anche del Milan che in caso di cessione di Gimenez, potrebbe ritornare sul mercato per puntellare il reparto offensivo.

Forza fisica, tecnica, senso nel gol e duttilità nell'interpretare sia il ruolo di prima che di seconda punta in diversi schemi di gioco, Guirassy rappresenterebbe un grande colpo per la Juventus di Luciano Spalletti.

Idea Verratti per rinforzare il centrocampo

Oltre a un possibile rinforzo in attacco, la Juventus valuta delle opportunità anche per il centrocampo. La dirigenza è alla ricerca di un calciatore che possa dare qualità, quantità e personalità in mediana come richiesto da mister Spalletti. Oltre Hojbjerg e Brozovic, la Vecchia Signora starebbe sondando il terreno per Marco Verratti che potrebbe lasciare l'Al-Duhail già a gennaio. Il centrocampista italiano vorrebbe rimettersi in gioco e ritornare protagonista ad alti livelli; per questo starebbe valutando un possibile ritorno in Italia con la Juventus che starebbe valutando l'ex Pescara e Psg per rinforzare il centrocampo.

Ostacolo importante per un possibile affare è legato all'ingaggio di Verratti, elevato per le casse bianconere. Al momento quindi non si può parlare di una trattativa reale e concreta, ma di un sondaggio da parte del club bianconero che potrebbe svilupparsi nei prossimi mesi.