Nelle scorse ore il giornalista sportivo Luca Momblano ha parlato al canale Youtube di QSVS della vittoria per 4-1 della Juventus sull'Empoli, sottolineando come gli uomini di Thiago Motta non sarebbero ancora usciti dal periodo piuttosto complesso che stanno attraversando. Del lunch match giocato e vinto dai piemontesi ha scritto su X anche il giornalista Franco Leonetti.

Momblano: 'La formazione torna a vincere ma non è guarita'

Il giornalista Luca Momblano ha registrato un video sul canale Youtube di QSVS analizzando il 4-1 inferto dalla Juventus all'Empoli nel lunch match domenicale di campionato: "La Juventus è tornata a vincere ma è tornata anche a essere la squadra che purtroppo in questo momento conosciamo, ovvero una squadra non guarita.

Una formazione che viene difesa a spada tratta giustamente dal suo allenatore che vuole trasmettere coesione con questo gruppo che tanti scossoni ha ricevuto. Non soltanto ovviamente nella gestione dentro questo mercato che ha espulso, di fatto, un giocatore chiave come Danilo e che aveva fatto anche trapelare alcune situazioni di clamoroso mal contento".

Momblano ha continuato: "Segnalo gli zero minuti a Douglas Luiz e zero minuti a Fagioli dentro una partita nella quale comunque Thiago ha dovuto penare per avere ragione di un Empoli che era partito con un gol di vantaggio. Una rete speciale segnata dall'ex Mattia De Sciglio quasi a rappresentare un karma avverso, perché De Sciglio non è un goleador, non è stato coinvolto così tanto quest'anno nelle questioni calcistiche dell'Empoli e perché finisce in campo quasi per sottrazione, quasi per l'emergenza.

Poi la Juve ha iniziato a giocare dalla mezz'ora in avanti, si è tolta di dosso un po' di terrore, un po' di paure, un po' di incomprensioni sul campo".

Il giornalista ha concluso dicendo: "La Juve ne viene fuori grazie agli attaccanti, con Kolo Muani che realizza una doppietta. Devo dire che il gol che cambia la partita è proprio quello dell'1-1, anche per come è arrivato, per come è stato voluto dal centravanti francese che lo ha realizzato di forza, prepotenza, ma anche di sicurezza sotto porta.

Certo, il 4-1 finale è anche il prodotto dell'inferiorità numerica nel quale è incappato l'Empoli per i reiterati falli fino al doppio giallo di Maleh, poi è ovvio che la rappresentazione finale è anche quella di una grande festa. Una festa che però in questo momento è composta da sbalzi d'umore forti rappresentati dai giocatori, per come stanno in campo ma anche dallo stadio che fischia, applaude, fischia, applaude e poi fa i cori per Kolo Muani, poi li fa per Vlahovic, poi torna a fischiare per poi applaude ancora.

Tutto in una ricerca forse della verità di questa stagione della Juventus".

Leonetti: 'Approccio diverso nella difesa e la squadra ribalta in tre minuti il risultato'

Della vittoria ottenuta dalla Juventus sull'Empoli ha scritto su X anche il giornalista Franco Leonetti: "Approccio completamente diverso nella ripresa, e ci voleva davvero poco, Juve che spinge e la ribalta in tre minuti con la doppietta di Kolo Muani. Il primo gol con cattiveria e determinazione, il secondo con la giocata spaziale di Yildiz. Vlahovic e Chico in gol, 4-1 e torna la vittoria".