Secondo le ultime indiscrezioni rivelate su X dal giornalista Matteo Moretto, il Milan starebbe tentando nell'ultimo giorno della finestra di rafforzamento invernale di acquisire tre calciatori. Si tratterebbe di Riccardo Sottil, esterno della Fiorentina, di Warren Bondo, mediano attualmente in forza nel Monza e di Joao Felix, fantasista portoghese in uscita dal Chelsea. Per Moretto inoltre, il club rossonero dovrebbe cedere anche Ismaël Bennacer, regista entrato nel mirino del Marsiglia.

Calciomercato Milan, i rossoneri provano a mettere a segno un trittico last minute composto da Bondo, Felix e Sottil

Il Milan sta vivendo le ultime 48 ore di questa sessione di Calciomercato invernale da assoluta protagonista e dopo aver chiuso con il Feyenoord l'affare per Santiago Gimenez, i rossoneri starebbero tentando di mettere a segno 3 colpi di fila. Secondo quanto riportato su X dal giornalista Matteo Moretto, la società lombarda avrebbe aperto un tavolo di trattative con la Fiorentina per Sottil: "Accordo tra le due società per l'esterno italiano. Prestito oneroso con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni di euro. Il club viola è alla ricerca di un sostituto per dare il via libera definitivo".

Moretto in un secondo post ha poi rivelato un secondo nome che sarebbe entrato in orbita Milan in queste ore: "Milan in chiusura per Warren Bondo. Contatti costanti con il Monza per arrivare alla definizione dell’affare".

Il giornalista ha poi fatto chiarezza sulla trattativa che vedrebbe coinvolta la società rossonera ed il Chelsea per Joao Felix: "Accordo totale tra Milan e Chelsea per l'attaccante portoghese in prestito fino a giugno.

Il prestito oneroso si aggira intorno ai 5 milioni di euro. João Félix intanto sta organizzando il piano di viaggio per arrivare a Milano entro le 22:30".

Infine Moretto, scrivendo anche del mercato in uscita del Milan ha rivelato: "Ismaël Bennacer ha un accordo totale con il Marsiglia ma il Milan lo lascerebbe partire solo se arriva un sostituto".

Milan, i tifosi rispondono a Moretto: '5 milioni per un calciatore che non ti cambia la vita mi sembrano troppi'

Le indiscrezioni di Moretto sul calciomercato del Milan hanno catturato l'attenzione di una vastissima fetta di pubblico rossonero sul web: "5 milioni per un prestito secco di 6 mesi mi sembra un po' troppo. Non stai prendendo uno che ti cambia la vita" scrive un utente su X che fa riferimento al prestito di Joao Felix. Un altro poi precisa: "Bondo andrebbe in lista B per il campionato ma non sarebbe utilizzabile in Champions. Per cui se va via Bennacer avremmo un centrocampista in meno a disposizione".