Nel girone C di Serie C, la situazione per Taranto e Turris è critica. Entrambe le squadre stanno affrontando pesanti penalizzazioni in classifica a causa di problemi societari che hanno portato anche a inadempienze amministrative. In base alle disposizioni federali, le squadre di Serie C dovranno, entro il 16 febbraio, fornire prova del pagamento ai tesserati di tutti gli stipendi e delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo Fine Carriera, relativi al periodo del 1° novembre - 31 gennaio 2025. Poiché la data di scadenza coincide con una domenica, il termine è stato prorogato alla mezzanotte di lunedì 17 febbraio.

I tre scenari per Turris e Taranto

Al momento sono tre i possibili scenari. In caso di pagamento completo delle somme dovute entro il termine previsto verranno regolati gli stipendi per il periodo novembre-gennaio e il saldo delle scadenze passate, allora le due squadre eviteranno ulteriori sanzioni.

Con un pagamento parziale, ossia qualora venga saldato il periodo novembre-gennaio, ma non le obbligazioni precedenti (o al contrario), verrà applicata una nuova sottrazione di punti.

Nel caso in cui, entro la mezzanotte del 17 febbraio, invece non verranno pagati né gli emolumenti del trimestre in questione né i debiti precedenti, allora le due squadre saranno escluse dal campionato di Serie C. In tal caso in base al regolamento verrebbero annullati tutti i risultati ottenuti fino al momento dell'estromissione.

In pratica chi ha vinto contro le suddette società vedrebbe sparire i tre punti ottenuti, così come in caso di pareggio verrebbe annullato il punto incassato.

Cosa accadrebbe alla classifica in caso di esclusione del Taranto

Se il Taranto venisse escluso dal campionato, in cima alla classifica rimarrebbe l’Audace Cerignola, ma il suo vantaggio sulla seconda aumenterebbe da 3 a 5 punti.

Il Monopoli, attualmente secondo, scivolerebbe in terza posizione, sorpassato dall’Avellino.

Giugliano, Team Altamura, Casertana e Messina perderebbero 6 punti, mentre Trapani, Sorrento e Latina scenderebbero di 4 punti.

Possibile esclusione della Turris: gli effetti sulla classifica finale

Anche la Turris rischia di essere esclusa dalla competizione.

In questo caso, l’Audace Cerignola rimarrebbe al comando della classifica, aumentando il suo vantaggio a 5 punti sul Benevento, che occuperebbe la seconda posizione. Monopoli e Avellino si ritroverebbero appaiate a pari punti, occupando il terzo e il quarto posto.

La classifica senza Turris e Taranto

Qualora infine venissero estromesse entrambe le squadre, allora la classifica del girone subirebbe modifiche ancora più evidenti.

La vetta resterebbe all’Audace Cerignola, che consoliderebbe il proprio vantaggio, portandolo a -6 punti sull'Avellino, a +8 sul Benevento +e 9 sul Monopoli.

La squadra più penalizzata sarebbe il Trapani, che perderebbe 10 punti, scivolando al 12° posto.