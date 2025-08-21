A pochi giorni dal debutto in campionato l'attenzione della società del Crotone è rivolta al calciomercato estivo. Nelle scorse ore il trequartista Gesualdo Napolitano, arrivato a luglio dalla Vibonese, è stato girato in prestito al Lumezzane. Intanto i calabresi si sarebbero iscritti alla corsa per un giovane attaccante: si tratta di Davide Castelli di proprietà della Virtus Entella.

Crotone, Napolitano se ne va in prestito

Per trovare più spazio nel prossimo campionato il trequartista Gesualdo Napolitano ha deciso di accettare la proposta del Lumezzane.

Il calciatore classe 2005 giocherà in questa stagione con la casacca dei bresciani con la formula del prestito.

Napolitano era arrivato a Crotone dalla Vibonese, firmando nel mese di luglio un contratto fino al 30 giugno 2028.

In arrivo un altro attaccante per Emilio Longo

La partenza di Gesualdo Napolitano potrebbe aprire le porte a un nuovo arrivo nella rosa del Crotone.

Infatti in attacco piacerebbe Davide Castelli, calciatore classe 1999 di proprietà della Virtus Entella, neopromossa in Serie B. Su di lui ci sarebbe anche l'interesse di altre due formazioni di Serie C, il Catania e il Cittadella. Lo scorso anno con la maglia dei liguri Castelli ha collezionato 38 presenze con sei reti e tre assist.

Crotone, le altre possibili operazioni di mercato

Intanto rimane vivo l'interesse del Crotone per l'esterno difensivo Paolo Frascatore, in uscita dal Catania.

Nel frattempo Crotone, che si ritrova in rosa tre portieri, dovrà decidere il futuro di uno tra Francesco D'Alterio e Andrea Sala. Il titolare di questo campionato sarà infatti Davide Merelli, già sceso in campo contro il Catania e questo porterà il club a cedere uno degli altri due estremi difensori.

Intanto pare scemare l'interesse del Crotone per Diego Peralta del Catania, che sembra indirizzato comunque al cambio di cambia in questa finestra di calciomercato estivo.

Crotone, due assenze sicure contro il Benevento

In vista dell'esordio in campionato contro il Benevento mister Emilio Longo dovrà fare a meno di due calciatori: Cristian Andreoni sarà squalificato, mentre Marco Tumminello è ancora assente per infortunio.

All'Ezio Scida non ci saranno nemmeno i tifosi del Benevento, visto che la trasferta è stata vietata ai sanniti.

La partita è in programma lunedì 25 agosto alle ore 21 con diretta televisiva su Sky Calcio e Now Tv.