Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riferite su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, la Juventus non sarebbe disposta a offrire al PSG più di 55 milioni di euro per l'acquisizione a titolo definitivo di Randal Kolo Muani, centravanti indicato da Tudor come rinforzo da aggiungere alla rosa.

Juventus, Balzarini: 'Il club bianconero non si spingerà oltre i 55 milioni di euro per Kolo Muani'

Il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e dell'intricata situazione con i centravanti in casa bianconera: "La trattativa Kolo Muani è "chiusa" per la società bianconera a 55 milioni complessivi, ovvero 10 di prestito più 45 al riscatto l'anno successivo.

Ora bisognerà capire cosa vorrà fare il PSG ma per Comolli l'operazione è ferma a quelle cifre e oltre i 55 milioni di euro non andranno. Quindi la palla è passata nelle mani del club transalpino e al netto del fatto che ci siano tutti i presupposti per chiudere, la Juventus non darà 70 milioni di euro ai parigini per Kolo".

Balzarini restando in tema attaccanti in casa Juventus ha poi parlato di Vlahovic: "Il gol segnato ieri dal serbo contro il Parma ha reso la sua situazione più pepata. Si è giustamente aperto un fronte di dibattito fra chi lo vorrebbe tenere e chi continua a pensare a una cessione ma non al Milan, perché cosi si rischierebbe di rinforzare una diretta concorrente. Un pensiero piuttosto incoerente, visto che Vlahovic viene considerato da questa schiera di tifosi un bomber scadente.

In ogni caso la società rossonera dovrebbe presentare in settimana una seconda offerta per il classe 2000. Perché parlo di seconda offerta? Perché da quello che ho saputo alla Continassa è già arrivata una prima proposta ma era davvero molto bassa. Questo si spiegherebbe con la volontà del Milan di risparmiare sul cartellino da pagare alla Juventus per aumentare l'ingaggio allo stesso Vlahovic".

Balzarini ha poi concluso dicendo: "C'è anche un'altra pista che vorrebbe Vlahovic disposto a lasciare la Juve per andare al Milan o in qualunque altro club che gli garantisse un premio alla firma da 15 milioni di euro. Le fonti da cui ho ricevuto queste indiscrezioni sono piuttosto autorevoli quindi non faccio fatica a credergli.

Questo non significa che il classe 2000 lascerà sicuramente la Continassa ma che nei prossimi sette giorni si scriverà una parte importante del futuro del club bianconero".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: '70 milioni per Kolo Muani? Tanto valere tenersi Vlahovic'

Le parole di Balzarini hanno acceso il dibattito sul web: "Per spendere 70 milioni per Kolo Muani, tanto vale tenere Vlahovic e perderlo a zero, l’anno prossimo poi vediamo" scrive un utente su Youtube. Un altro riassume la situazione cinicamente scrivendo: "Il PSG vuole fino all'ultima lira per Kolo: Kolo resta dove è. La Juve vuole fino all'ultima lira per Vlahovic: Vlahovic resta dove è".