Un incidente stradale si è verificato il 9 agosto lungo la Strada Statale 106, in località Zolfara, nel territorio comunale di Corigliano Rossano, e ha coinvolto due automobili. L’episodio ha provocato rallentamenti e code, con significativi disagi alla circolazione. Una Fiat Punto ha terminato la corsa oltre il guardrail, mentre una Lancia Y si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le operazioni per il ripristino della viabilità. Nelle ore precedenti si era verificato un altro incidente, sempre sulla Statale 106, nel territorio di Reggio Calabria.

Il bilancio dell'incidente stradale

Lungo la Strada Statale 106 in Calabria, si è verificato un incidente che ha coinvolto due autovetture. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di Corigliano Rossano. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto tra i veicoli avrebbe causato il ribaltamento di una Lancia Y e la fuoriuscita di una Fiat Punto oltre il margine stradale. I conducenti sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a liberarli dai mezzi e a mettere in sicurezza l’area.

Operazioni di soccorso e intervento di Anas

Le operazioni di recupero dei veicoli coinvolti e di messa in sicurezza della strada hanno comportato la chiusura temporanea della circolazione, con rallentamenti e code lungo la Statale 106.

La Polizia e i tecnici Anas sono intervenuti per ripristinare le condizioni di sicurezza sulla carreggiata, rimuovendo i veicoli e verificando l’integrità del manto stradale. La viabilità è stata riaperta al termine delle attività di soccorso e manutenzione, con il traffico progressivamente tornato alla normalità.

Incidente a Reggio Calabria

Nelle giorni precedenti si è verificato un altro incidente stradale in Calabria, lungo la Strada Statale 106, nel tratto di Lazzaro, nel Comune di Motta San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. Due autovetture sono rimaste coinvolte: una Toyota, con a bordo due persone, ha urtato un’auto parcheggiata lungo la carreggiata, provocandone il ribaltamento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a ripristinare la viabilità. Non si registrano feriti gravi, nonostante la dinamica complessa dell’accaduto.