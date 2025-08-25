Ademola Lookman è stato uno dei calciatori più chiacchierati di questa finestra estiva di calciomercato. Dopo il mancato approdo all'Inter, il suo futuro è in bilico, con l'Atalanta che potrebbe valutare possibili offerte da qui alla chiusura del mercato.

La Juventus starebbe allora pensando di proporre uno scambio inserendo il cartellino di Nico Gonzalez.

Possibile offerta per Lookman, 25 milioni più il cartellino di Nico Gonzalez

Per lasciar partire l'attaccante nigeriano la Dea chiede una cifra attorno ai 50 milioni e la Juventus ci starebbe pensando, sia perchè in rosa manca almeno un esterno sia perchè il club sta incontrando più difficoltà del previsto a prelevare Kolo Muani.

L'idea dei bianconeri sarebbe quella di proporre 20-25 milioni di euro più il cartellino di Nico Gonzalez come parziale contropartita, così da avvicinarsi alla richiesta della società bergamasca. Se davvero la Juventus avanzerà una simile proposta, bisognerà capire se la Dea riterrà quello dell'argentino un profilo credibile o se, al contrario, insisterà per un'offerta solo cash.

L'eventuale arrivo di Lookman darebbe maggiore forza e vigore alla candidatura dei bianconeri in ottica Scudetto. Il nigeriano può infatti ricoprire tutti i ruoli offensivi del 3-4-2-1 di Tudor, dando imprevedibilità, tecnica e qualità a tutta la squadra.

Si complica la pista O'Riley per la mediana, il sostituto di Douglas Luiz potrebbe essere in casa

La Juventus lavora anche sul fronte centrocampo con l'obiettivo di regalare un'ulteriore pedina a mister Tudor.

Uno degli obiettivi principali resta Matt O'Riley ma l'eventuale arrivo del centrocampista danese sembra sempre più complicato. Stando alle ultime notizie di mercato, il Brighton vorrebbe trattenere a tutti i costi il suo perno di centrocampo e solo un'offerta fuori mercato da 40 milioni di euro potrebbe cambiare le carte in tavola. Una cifra che però la Juventus al momento non sembrerebbe intenzionata ad investire.

I bianconeri starebbero così valutando altre piste, su tutte la candidatura di Morten Frendrup del Genoa la cui valutazione si aggira attorno ai 20 milioni di euro.

Al di là di chi possa arrivare, la sensazione è che in mediana la Juventus sia scoperta solo fino a un certo punto. L'addio di Douglas Luiz ha infatti aperto una crepa numerica che potrebbe però essere colmata da Teun Koopmeiners, che Tudor sta provando ad impostare nei due di centrocampo.