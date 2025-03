Secondo quanto riferito dal giornalista Gianni Balzarini su Youtube, l'eventuale mancata qualificazione alla prossima Champions League per la Juventus si tradurrebbe in automatico ridimensionamento del club bianconero, perché l'ad di Exor John Elkann non avrebbe intenzione di effettuare un nuovo aumento di capitale.

Balzarini non ha dubbi: 'Senza la Champions l'anno prossimo per i bianconeri sarebbe ridimensionamento'

"Se la Juventus non andrà in Champions l'anno prossimo sarà ridimensionamento", questo è il concetto chiave espresso da Gianni Balzarini nel suo ultimo video su Youtube.

Il giornalista ha poi spiegato: "Nel summit previsto alla Continassa, Elkann farà capire alla dirigenza che innanzitutto non ci sarà nessun aumento di capitale che andrà a coprire un'eventuale mancata qualificazione alla massima competizione europea. Questo è quanto trapela, almeno di eventuali ripensamenti, ma soprattutto che verrà congelato tutto quanto il mercato pensato fino ad ora. Perché? Ci sarebbe una notevole riduzione del budget messo a disposizione per la Juventus".

Balzarini ha continuato: "Quindi operazioni che avevano già preso l'avvio come i contatti col Paris Saint Germain per trasformare il prestito secco di Kolo Muani in prestito oneroso con obbligo di riscatto, eventuali contatti con il Chelsea per fare la stessa cosa per Renato Vega e soprattutto i contatti con il Porto per Conceicao verrebbero congelati.

Perché si valuterebbero altre situazioni, tra le quali ovviamente ci sarebbero le cessioni eccellenti. In questo caso spiccherebbero di Cambiaso, per il quale il City sicuramente farà un'offerta a giugno e poi naturalmente quello di Kenan Yildiz, per il quale c'è un forte interesse dalla Premier League in primis da parte del Manchester United".

Il giornalista ha infine parlato di quello che potrebbe essere il futuro di Thiago Motta: "Io continuo a credere poco al fatto che se dovesse andare male contro il Genoa, allora l'italo brasiliano salterebbe subito. Perché? Perché la soluzione ponte io non ce la vedo e non avrebbe senso, tanto più che per questa soluzione ponte sarebbe stato individuato appunto Igor Tudor.

Lui di temperamento è abbastanza particolare. È abbastanza divisivo negli spogliatoi e lo si è visto nella Lazio. Inoltre Tudor non accetterebbe mai tre mesi, ma vorrebbe almeno due anni di contratto".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Rischiamo di andare sempre peggio'

Le parole di Balzarini hanno gettato nello sconforto tanti tifosi della Juventus sul web: "Cediamo i migliori, rinunciamo a fare acquisti importanti e vedrete che il prossimo anno saremo ancora meno competitivi ed avremo risultati anche peggiori", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Diciamo che si fa prima a vendere la società e lasciarla gestire a chi veramente ci tiene, perché a quanto pare Elkann non fa parte di questa categoria di persone".