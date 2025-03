Nelle scorse ore il giornalista Romeo Agresti ha parlato su Youtube tornando sulla cessione di Dean Huijsen da parte della Juventus. Agresti ha dunque criticato la scelta del club bianconero di sacrificare un giovane cosi promettente, specie per una cifra relativamente bassa come quella pagata dal Bournemouth, circa 18 milioni bonus compresi.

Juventus, Agresti bacchetta il club: 'Vendere Huijsen per 13 milioni e poi comprare Kelly è un nonsense'

Il giornalista Romeo Agresti è tornato a parlare sul proprio canale Youtube di un argomento sempre caldo tra i tifosi della Juventus, la cessione di Dean Huijsen: "La scorsa estate si è deciso di vendere lo spagnolo al Bournemouth per 15,2 milioni più eventuali 3 di bonus, quindi al massimo da questa operazione si porterà a casa 18 milioni.

Poi però in piena emergenza, sfortunati, quello che vogliamo, andiamo ad acquistare Kelly. È un nonsense. È vero che quando noi vendiamo a fine luglio, il 30 luglio ufficialmente avevamo un piano chiaro, cioè finanziarci gli innesti macro come quello di Koopmeiners facendo in qualche modo cassa. Col senno di poi però non so in quanti rifarebbero le stesse mosse".

Agresti ha poi continuato: "La Juventus ha commesso un errore con Huijsen? Sì e lo dico a prescindere da ciò che farà o non farà Huijsen nella sua carriera. È un errore concettuale perché è vero che noi non ci potevamo immaginare che nella stessa stagione si facessero male sia Bremer e sia Cabal. Però potevamo immaginare che Huijsen potesse diventare un rimpianto, ma non tanto dal punto di vista tecnico, perché questo è un ragazzo che è tutto da vedere.

Ma sacrificare un 2005 che era comunque già sulla bocca di tutti, che aveva anche dimostrato a Roma di avere una certa personalità per generare a bilancio una plusvalenza di 13,7 milioni è sbagliato concettualmente".

Agresti ha infine rivelato: "Sono da sempre uno dei primissimi sostenitori dello spagnolo, perché bastava vederlo giocare nelle giovanili e si capiva concretamente come non c'entrasse niente con con i pari età e come avesse una grande prospettiva.

Lui arriva a Torino, primo anno con l'Under 17 si laurea capocannoniere facendo il difensore centrale. Ok, batteva i rigori, ma aveva anche una personalità tale che lo portava quando avevamo a favore i calci piazzati a essere impattante, nonché un fattore".

Juventus, i tifosi rispondono ad Agresti: 'Chi vende Huijsen per prendere Kelly è da licenziare'

Le parole di Agresti hanno scatenato la discussione sul web: "Un dirigente che vende Huijsen a soli 15 milioni per prendere Kelly a 24 è da licenziare immediatamente" scrive un tifoso della Juventus su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Giuntoli ha fallito in tutto, cessioni, acquisti e scelta dell'allenatore. Il suo progetto è finito al primo anno quindi via lui, Motta e i brocchi che ha portato".