Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Fabrizio Romano, le possibilità che la Juventus cambi in estate il proprio allenatore sarebbero concrete. Per Romano inoltre uno dei nomi seguiti dal club bianconero sarebbe Ademola Lookman dell'Atalanta.

Juventus, Romano: 'La possibilità che i bianconeri cambino allenatore in estate è concreta'

Il giornalista Fabrizio Romano ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale parla di quello che potrebbe essere il futuro della guida tecnica della Juventus: "La società bianconera è in una situazione complicata, è inutile negarlo, con Thiago Motta: le ultime prestazioni, insomma, sono state negative in termini di i risultati e di prestazione.

Per Motta si è parlato tanto di un possibile cambio imminente, ad oggi a noi non risulta che la Juve abbia fatto già dei passaggi per un cambio immediato, quindi la Juve non si è messa in contatto già con altri allenatori per il prossimo futuro. Vedremo le prossime partite, se la situazione dovesse precipitare chiaramente può essere diverso, ma ci focalizziamo sull'estate, perché da quanto ci risulta c'è una concreta possibilità di vedere la Juventus comunque cambiare allenatore a giugno, non è una possibilità da escludere, anzi".

Il giornalista ha aggiunto: "Le percentuali che Thiago Motta resti alla Juventus sono inferiori al 50%. Chiaramente non è ancora una decisione definitiva, quindi aspetteremo e vi aggiorneremo ragazzi, ma oggi un po' il feeling che c'è intorno a Thiago Motta su cui abbiamo ricevuto tantissime domande è certamente questo.

Romano si è poi focalizzato su un possibile colpo di mercato che potrebbe effettuare in estate la società bianconera: "Restando in tema Juve per quello che può essere uno dei nomi da seguire in vista dell'estate, c'è da segnalare il profilo di Ademola Lookman. Il nigeriano nell'Atalanta ha avuto degli anni straordinari al netto della tensione con Gasperini che c'é stata qualche settimana fa per quella questione del rigore col Bruges, poi risolta con un abbraccio tra i due.

A prescindere da tutto, possiamo dire che qualunque cosa accada in questi ultimi mesi, è già deciso dalla scorsa estate che Lookman lascerà l'Atalanta a giugno. Andrà via, c'è interesse dalla Premier League, ma anche dalla Juve, che sta facendo una valutazione economica per lui".

Juve, i tifosi rispondono a Romano: 'Teniamo Motta per continuare la ricostruzione'

Le indiscrezioni di Romano hanno accesso la discussione sul web tra i suoi follower: "Penso che la Juve debba tenere Motta un altro anno. La società è in ricostruzione e se lo confermiamo possiamo tornare a vincere, se lo mandiamo via ricominciamo il processo da capo" scrive un utente su Youtube. Un altro poi scrive deciso: "Gasperini sarà il nuovo allenatore della Juventus".