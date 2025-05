Il quarto posto salva la faccia e il bilancio, ma non è quello che ci si aspettava a inizio stagione. La Juventus, con il nuovo corso tecnico griffato Thiago Motta, era partita con ben altri obiettivi ed è per questo che John Elkann starebbe riflettendo sul futuro di Cristiano Giuntoli. L'uomo mercato non ha portato, sul campo, i risultati sperati e così anche lui sarebbe finito nei tanti capitoli di riflessioni che adesso sta affrontando la società per ripartire e tornare a vincere.

Le critiche mosse a Giuntoli

Elkann non sarebbe contento del nuovo corso della sua Juventus: il quarto posto è utile per il bilancio perché la Champions League porta molto denaro, ma non basta.

La società vuole di più, vorrebbe tornare a vincere ed è quello che ha chiesto al dirigente che, però, ha fallito l'obiettivo. Le critiche che possono essere mosse a Giuntoli riguardano in primis la scelta dell'allenatore: Thiago Motta non si è rivelato all'altezza e il cambio in corsa è arrivato anche tardivo, quando cioè la Champions League era evaporata così come le speranze scudetto. Il ripiego Tudor ha portato in salvo la nave ma anche lui probabilmente saluterà.

Altro punto a sfavore di Giuntoli è stato il mercato. Gli acquisti top a livello economico, Douglas Luiz e Koopmeiners, costati oltre 100 milioni, non hanno reso. Per fortuna del dirigente, invece, sono stati buoni protagonisti i vari Kalulu, Conceiçao e Thuram, costati decisamente meno ma migliori nel rendimento.

Non gioca a favore del tecnico anche il fatto di aver venduto l'estate scorsa alcuni giovani che poi si sono rivelati delle miniere d'oro, Huijsen in testa.

I meriti di Giuntoli

La gestione del mercato e i risultati sul campo non giocano quindi a favore di Giuntoli, sarebbe proprio su questi due punti su cui Elkann starebbe riflettendo. Per ora, va detto, il vento dell'addio non spirerebbe comunque molto forte. L'uomo mercato, infatti, ha anche dei meriti nella sua gestione, per ora biennale, della Juve. La società aveva imposto una riduzione dei costi e lui ha svolto in maniera egregia questo lavoro andando a tagliare il monte ingaggi del 35%. Quando è arrivato a Torino, nel 2023, gli stipendi arrivavano a toccare quote 158 milioni, oggi si sono assestati a 100 milioni circa.

Giuntoli ha lavorato sugli ingaggi pesanti di giocatori sul viale del tramonto tagliando nel giro di due stagioni Paredes, Alex Sandro, Cuadrado e infine Danilo, tutti ultratrentenni con stipendi oltre i 5 milioni all'anno. Il secondo punto a favore della gestione Giuntoli è l'inserimento dei giovani in squadra. La Juventus in questa stagione ha impiegato in tutto 29 giocatori con un'età media pari 24,3 anni, solo il Parma ha fatto meglio (23,8), mentre le due squadre che si sono contese lo Scudetto sono ai vertici per anzianità del campionato con l'Inter a 29.1 e il Napoli a 28,2.

Ore di riflessioni in casa Juventus, Elkann vaglia la posizioni di tutti, probabilmente anche di Giuntoli che se rimanesse avrebbe una solo possibilità per l'anno prossimo: vincere. Per questo avrebbe scelto Antonio Conte come prossimo allenatore bianconero.