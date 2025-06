Il Genoa si prepara ad ufficializzare l'acquisizione in prestito con diritto di riscatto (fissato a 10 milioni di euro) di Albert Gronbaek. Il 24enne danese è già arrivato a Genova e, dopo aver effettuato le visite mediche di rito, firmerà il contratto che lo renderà a tutti gli effetti un nuovo giocatore rossoblù. Con l'arrivo del trequartista ex Rennes, il Grifone sembra aver di fatto aperto alla cessione a titolo definitivo di Gudmundsson, per il quale la Fiorentina (squadra con la quale il 28enne islandese ha giocato in prestito nella stagione 2024/25) starebbe cercando uno sconto sul riscatto di 4-5 milioni rispetto ai 17 milioni richiesti dal Genoa.

In attesa di conoscere il destino dell'islandese, il Grifone ha comunque già riempito la casella lasciata vuota dal trequartista islandese con il nuovo arrivato, per l'appunto Gronbaek. Questi, infatti, predilige svariare in campo sulla trequarti anche se, all'occorrenza, può adattarsi come ala sinistra o centrale di centrocampo. Il 24enne danese sarebbe stato richiesto esplicitamente dal tecnico genoano, Vieira, per il quale sarebbe una pedina fondamentale per la formazione che ha in mente.

L'obiettivo del Grifone sarà quello di raggiungere al più presto la salvezza e, chissà, andare anche all'assalto delle posizioni che contano per entrare in Europa.

Genoa: dopo Gronbaek, fari puntati su Colpani e Pessina

Nella scorsa stagione, Gronbaek ha iniziato col Rennes in Ligue 1, salvo poi trasferirsi in prestito al Southampton, in Premier League.

Dopo la retrocessione della squadra inglese, il trequartista danese è rientrato alla base: come accennato, il Genoa ha raggiunto l'accordo con il Rennes sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. La società ligure, però, non ha intenzione di fermarsi con il mercato in entrata e, a tal proposito, starebbe seguendo con un certo interesse due giocatori di proprietà del Monza.

Si tratta di Andrea Colpani e Matteo Pessina. Il primo è reduce da un'annata deludente con la maglia della Fiorentina che non avrebbe per questo intenzione di acquistarlo a titolo definitivo dal Monza. In viola, il centrocampista bresciano ha deluso le aspettative, avendo faticato ad inserirsi nella formazione gigliata, anche a causa di diversi infortuni che ne hanno influenzato il rendimento in campo.

Pessina, capitano del Monza retrocesso in Serie B, sarebbe invece in cerca di rilancio dopo una stagione fatta più di ombre che di luci con la casacca della squadra brianzola. Il centrocampista 28enne vorrebbe trovare una nuova squadra in Serie A per giocarsi anche le chance di rientrare nel giro della Nazionale italiana, appena passata sotto la guida tecnica di Gennaro Gattuso.