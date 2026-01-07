Mentre la Serie A scende in campo per il turno infrasettimanale, il calciomercato non conosce pause e continua a scorrere veloce, tra ufficialità e trattative che possono cambiare gli equilibri delle prossime settimane. Le partite si giocano, ma dietro le quinte dirigenti e procuratori lavorano senza sosta, soprattutto per rinforzare gli organici in vista della seconda parte di stagione.

La Lazio si muove con decisione: è arrivato Ratkov come sostituto di Castellanos, ma i biancocelesti guardano ancora al futuro chiedendo Giovane al Verona, senza mollare le piste Fabbian e Ngonge.

Proprio il Verona ha ufficializzato un colpo in attacco con Isaac Aguiar Tomich dall’Atletico Mineiro. In Serie C riflettori puntati su Claudio Manzi dell’Avellino, seguito da Cosenza e Crotone. La Fiorentina osserva Brescianini (attenzione anche del Cagliari) e pensa a Baldanzi: un suo arrivo potrebbe liberare Fazzini, sondato dal Lecce. Il Cagliari insiste per Nicolussi Caviglia, mentre il Venezia è a un passo da Giuseppe Ambrosino. Il campo decide il presente, il mercato disegna il futuro.

Calciomercato: le notizie in diretta del 7 gennaio