La Juventus ha già iniziato a muoversi in vista del mercato estivo e la dirigenza bianconera è impegnata su più fronti per rafforzare la rosa a disposizione di Igor Tudor. Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, Damien Comolli, responsabile dell’area tecnica, ha puntato gli occhi su Wesley, esterno destro classe 2003 attualmente in forza al Flamengo. Il giocatore è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio brasiliano e il club torinese avrebbe già messo in programma un incontro negli Stati Uniti, a Philadelphia, dove potrebbe incontrare i rappresentanti del club carioca per discutere del talento.

Comolli sarebbe interessato a Wesley

Wesley, valutato circa 20 milioni di euro, è un esterno dinamico e offensivo, capace di giocare nella difesa a quattro, come ha fatto finora in Brasile, ma anche in un ruolo più avanzato nel 3-4-2-1 adottato da Tudor. La sua propensione all’attacco, la facilità di corsa e la qualità tecnica palla al piede lo rendono perfetto per coprire tutta la fascia destra, offrendo profondità, imprevedibilità e capacità di saltare l’uomo nell’uno contro uno.

È un giocatore dotato di grande personalità nonostante la giovane età, che ama prendersi responsabilità e partecipare attivamente alla manovra offensiva. Nelle giovanili del Flamengo si è spesso distinto anche per la capacità di arrivare al cross con precisione e per il contributo in fase difensiva, caratteristiche che potrebbero renderlo un profilo ideale per il calcio europeo.

Adesso è in prima squadra dove condivide lo spogliatoio con due ex juventini come Danilo e Alex Sandro.

La Juventus, consapevole del potenziale del ragazzo, è pronta a inserirsi con decisione, pur sapendo che dovrà affrontare una concorrenza agguerrita. Tuttavia, la presenza di un progetto chiaro, la possibilità di crescere in un ambiente come quello di Torino e un modulo che valorizzerebbe appieno le sue qualità potrebbero rappresentare leve importanti nella trattativa.

Rebus attacco

Parallelamente, i bianconeri stanno valutando diverse opzioni per l’attacco, reparto che potrebbe subire cambiamenti significativi nelle prossime settimane. Il primo nodo riguarda il futuro di Dusan Vlahovic. Il serbo è in scadenza di contratto nel giugno 2026 e, senza un accordo per il rinnovo, la Juventus prenderà seriamente in considerazione la sua cessione già in questa finestra di mercato.

Una decisione che dipenderà anche dalle offerte che arriveranno per lui.

Un altro tema centrale è quello legato a Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, arrivato in prestito dal Paris Saint-Germain a gennaio, ha convinto la società e il tecnico con le sue prestazioni. La Juventus vorrebbe trattare un nuovo prestito con il club parigino e, da parte sua, Kolo Muani ha manifestato la volontà di restare a Torino, dove si è ambientato bene e ha ritrovato fiducia.

In caso di addio di Vlahovic, la Juventus è pronta a intervenire sul mercato con un colpo importante. Tra i profili valutati ci sono Victor Osimhen, attaccante di proprietà del Napoli, Viktor Gyökeres, punta svedese dello Sporting Lisbona autore di una stagione eccezionale, e come soluzione low cost Emanuel Emegha, giovane centravanti dello Strasburgo che sta attirando l’attenzione di molti club europei per il suo fisico imponente e il potenziale inespresso.