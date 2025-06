Nelle ultime ore, la Juventus ha dato il via a una nuova fase cruciale della sua stagione e del suo futuro. Un vertice tra John Elkann, Giorgio Chiellini e il nuovo direttore generale Damien Comolli ha sancito l’inizio di una vera e propria rivoluzione, con l’obiettivo di riportare il club bianconero a vincere. Il primo tema sul tavolo è la questione legata alla panchina. Dopo una stagione difficile, la dirigenza vuole scegliere con cura l’allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione e, stando a quanto riporta Sportmediaset, lo spogliatoio avrebbe già espresso la propria preferenza: i senatori bianconeri vedrebbero di buon occhio la conferma di Igor Tudor.

In ogni caso, Comolli ha sul suo tavolo un short list di nomi per la panchina, partendo da Marco Silva, arrivando fino a Simone Inzaghi.

La Juventus chiamata a prendere decisioni importanti

Il tecnico croato, arrivato nella fase finale della stagione, ha saputo conquistarsi la fiducia dei calciatori e ha ottenuto risultati incoraggianti. Tuttavia, la Juventus non vuole prendere decisioni affrettate. Proprio per questo motivo, Damien Comolli, alla sua prima esperienza nella dirigenza bianconera, ha in programma un confronto diretto con Tudor il 2 giugno. Il dirigente francese è noto per il suo approccio basato su statistiche e dati, ma anche per la capacità di valutare le persone e creare un legame diretto con allenatori e giocatori.

Nonostante la preferenza dello spogliatoio, Comolli non esclude altre soluzioni.

Infatti, restano vive le alternative a Tudor. I nomi sul tavolo sono quattro: Marco Silva, attualmente al Fulham, Stefano Pioli, reduce dall’esperienza al Milan, Roberto Mancini, ex commissario tecnico della Nazionale italiana, e infine Simone Inzaghi, la cui situazione con l’Inter resta incerta. La Juventus vuole valutare attentamente ogni profilo per scegliere il tecnico giusto per la rinascita bianconera.

Si pensa anche al mercato

Ma la rivoluzione in casa Juventus non si ferma alla panchina. Elkann ha deciso di agire in prima persona e ha dato un segnale chiaro scegliendo Comolli come nuovo direttore generale e assegnando un ruolo sempre più centrale a Giorgio Chiellini, una bandiera bianconera che conosce a fondo l’ambiente.

La proprietà ha inoltre dettato alcune linee guida anche per il mercato. Uno dei punti fermi sarà Kenan Yildiz, considerato un talento su cui costruire il futuro. Elkann ha poi espresso la volontà di confermare Andrea Cambiaso, ritenuto un elemento prezioso per la rosa.

Sul fronte delle cessioni, si va verso un addio a Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, acquistato sotto la gestione Giuntoli, non ha convinto in questa stagione. La Juventus cercherà di cederlo per ricavare fondi da reinvestire sul mercato. Non è escluso che Douglas Luiz possa essere inserito come pedina di scambio in qualche trattativa, in modo da facilitare eventuali arrivi mirati.

La Juventus, insomma, sta gettando le basi per un nuovo corso.

Con la leadership di Elkann, il pragmatismo di Comolli e la conoscenza profonda di Chiellini, la società bianconera vuole tornare a recitare un ruolo da protagonista in Italia e in Europa. Il primo passo sarà la scelta dell’allenatore: Tudor parte in vantaggio, ma tutto sarà deciso nei prossimi giorni, con la consapevolezza che alla Continassa è iniziata la fase di una nuova Juventus, determinata a tornare grande.