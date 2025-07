Il Genoa torna ad interessarsi alla Premier League in ottica mercato. La società ligure, infatti, starebbe seguendo tre calciatori di proprietà dell'Arsenal che nella stagione 2024/2025 hanno giocato in altre squadre in prestito. Si tratterebbe di Reiss Nelson (ala inglese), Fabio Vieira (trequartista portoghese) e Albert Lokonga (mediano belga). Tutti e tre non dovrebbero essere confermati dall'Arsenal e, di conseguenza, i londinesi potrebbero essere nuovamente disposti a girarli in prestito per consentirgli di avere più spazio e di giocare maggiormente.

Nelson e Vieira sono due giocatori offensivi che, dunque, sarebbero destinati a rimpinguare la rosa del Genoa nel reparto d'attacco. Non sono dei grandi bomber, ma per il ruolo di punta centrale il Grifone sta guardando altrove, con l'ex Verona Tengtesdt che al momento sembra essere in pole-position per arrivare in Liguria. Lokonga, invece, è un centrocampista centrale che può essere schierato anche come mediano.

Nelson, Vieira e Lokonga: i tre giocatori dell'Arsenal che piacciono al Genoa

Reiss Nelson è rientrato all'Arsenal dopo la fine del prestito al Fulham. Nella stagione 2024/2025 il 25enne inglese ha totalizzato 13 presenze con il Fulham (12 in campionato e una in Efl League) e ha segnato due goal. Marco Silva, allenatore dei Cottagers, lo ha utilizzato soprattutto come ala sinistra/destra e, in qualche circostanza, anche come esterno mancino di centrocampo.

Fabio Vieira è solo un omonimo dell'allenatore del Genoa (Patrick Vieira), infatti è portoghese mentre il tecnico rossoblù è francese. Si tratta di un trequartista che, nell'annata da poco conclusasi, ha militato al Porto in prestito. Con la maglia dei Dragoes, il 25enne lusitano ha disputato 26 match nella Liga portoghese con 4 marcature all'attivo. Inoltre è stato schierato in 9 occasioni in Europa League (1 goal) e ha anche partecipato a 3 gare del Mondiale per Club.

Infine, passando ad Albert Lokonga, si tratta di un centrocampista centrale belga di 25 anni reduce da un'esperienza in prestito al Siviglia. Nella Liga spagnola ha giocato 22 gare, mentre in Coppa del Re è stato schierato in una sola occasione.

Non ha reti all'attivo ma, essendo un centrocampista/mediano, non si chiede a lui di certo di segnare un cospicuo bottino di reti.

Detto ciò, resta da capire se il Genoa deciderà di contattare l'Arsenal per tutti e tre, oppure se si soffermerà su uno/due tra Nelson, Vieira e Lokonga, ossia i calciatori che potrebbero essere più funzionali alle caratteristiche tecnico-tattiche richieste dal tecnico Vieira per avere una squadra che abbracci sempre di più il suo stile di gioco.