La Juventus non vuole lasciarsi sfuggire Randal Kolo Muani. Come rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio, i bianconeri stanno lavorando intensamente per convincere il Paris Saint-Germain a rinnovare la permanenza del centravanti francese a Torino. L’obiettivo della dirigenza juventina, guidata dal direttore generale Damien Comolli, è quello di ottenere un nuovo prestito con diritto di riscatto, ossia con la possibilità di acquistare definitivamente l’attaccante al termine della prossima stagione. Tuttavia, al momento, il club parigino non sembra disposto ad accettare questa formula, preferendo eventualmente una cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto.

Kolo Muani vuole restare

Nonostante la chiusura iniziale del PSG, la Juventus non intende arrendersi: i contatti proseguiranno nei prossimi giorni, con la speranza di trovare un’intesa che possa soddisfare entrambe le società. Un elemento che potrebbe rivelarsi decisivo è la volontà dello stesso Kolo Muani, che ha espresso chiaramente il desiderio di restare a Torino e continuare a vestire la maglia bianconera.

La sua volontà rappresenta un segnale forte e un incentivo per la dirigenza juventina a insistere nella trattativa.

La volontà di trattenere Kolo Muani è motivata non solo dalle qualità tecniche del giocatore, ma anche dall’ottimo rendimento mostrato sotto la guida di Igor Tudor. Il francese, infatti, si è perfettamente integrato nei meccanismi offensivi del tecnico croato, diventando rapidamente un punto di riferimento per la manovra d’attacco.

La sua intesa con i compagni, in particolare con Francisco Conceição e Kenan Yildiz, è ormai collaudata e rappresenta un fattore determinante per la Juventus in vista della prossima stagione.

Le altre mosse in attacco

Parallelamente alla trattativa per Kolo Muani, la Juventus ha praticamente chiuso un altro importante colpo in attacco: Jonathan David. L’attaccante canadese è atteso a Torino nella giornata di venerdì 4 luglio per sostenere le visite mediche di rito, al termine delle quali firmerà un contratto pluriennale con il club bianconero. L’operazione, perfezionata nelle ultime ore, rappresenta un tassello fondamentale per completare il reparto offensivo, che la società sta cercando di rinnovare e rinforzare per consentire a Tudor di competere ai massimi livelli in Italia e in Europa.

Il piano della Juventus, però, non si ferma qui: tra le ipotesi più concrete c’è la cessione di Dusan Vlahovic, che potrebbe garantire un’importante plusvalenza e liberare spazio salariale per un altro grande obiettivo di mercato: Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è uno dei nomi più ambiti sul mercato internazionale e Comolli sta lavorando per capire la fattibilità dell’operazione, consapevole delle difficoltà economiche legate al costo del cartellino e all’ingaggio elevato del giocatore. Tuttavia, se la Juventus dovesse riuscire a centrare questo colpo, avrebbe a disposizione un reparto offensivo di altissimo livello, tra i migliori in Europa, soprattutto se dovesse restare anche Kolo Muani.