La Juventus si avvicina a grandi passi al primo vero colpo del calciomercato estivo: Jonathan David è a un passo dal vestire la maglia bianconera. Secondo le ultime indiscrezioni, l’attaccante canadese è atteso a Torino venerdì 4 luglio per sostenere le visite mediche di rito e firmare un contratto quinquennale.

Il bomber canadese classe 2000, reduce da cinque stagioni con il Lille – dove ha realizzato 109 reti – dovrebbe firmare un contratto di cinque anni con un ingaggio da 6 milioni netti a stagione, a cui si aggiungono ulteriori 2 milioni legati ai bonus.

Per quanto riguarda le commissioni agli agenti, uno dei nodi più delicati della trattativa, la Juventus avrebbe raggiunto un’intesa per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Con questo acquisto, la società torinese rafforza in modo deciso il proprio attacco, senza attendere la possibile partenza di Dusan Vlahovic, il cui futuro appare sempre più incerto.

Le caratteristiche tecniche di Jonathan David: velocità, versatilità e fiuto del gol

Jonathan David è un attaccante moderno, capace di adattarsi a diversi ruoli nel reparto offensivo. Predilige giocare da centravanti puro, ma può agire anche da seconda punta o da attaccante esterno, grazie alla sua velocità, alla capacità di attaccare la profondità e a un'ottima lettura degli spazi.

È dotato di un destro preciso, ma non disdegna l’uso del piede sinistro, e si distingue per una grande freddezza sotto porta. Nonostante non sia altissimo (180 cm), ha un buon senso della posizione e sa muoversi tra le linee, rendendosi prezioso anche in fase di costruzione. La sua capacità di pressare alto e recuperare palla lo rende ideale per un gioco dinamico e aggressivo, come quello che potrebbe proporre Thiago Motta alla Juventus.

La carriera di Jonathan David

Nato a Brooklyn (USA) e cresciuto in Canada, Jonathan David ha iniziato la sua carriera professionistica in Belgio, con la maglia del Gent, dove ha messo in mostra fin da subito il suo fiuto del gol. Dopo due stagioni ad alto livello (37 reti in 83 presenze), nel 2020 è stato acquistato dal Lille, che ha investito su di lui circa 30 milioni di euro.

In Francia, David è diventato uno degli attaccanti più prolifici della Ligue 1: in cinque stagioni ha segnato 109 gol complessivi, contribuendo in modo decisivo alla conquista del titolo nazionale nella stagione 2020/2021. A livello internazionale, è uno dei punti fermi della nazionale canadese, con cui ha collezionato oltre 45 presenze e 26 reti, partecipando sia ai Mondiali del 2022 in Qatar sia alla recente Gold Cup.