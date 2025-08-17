Secondo quanto riferito dal giornalista Gianni Balzarini su Youtube, Nicolò Savona resterebbe un calciatore in uscita dalla Juventus. Chi per Balzarini potrebbe invece restare alla Continassa è Fabio Miretti, centrocampista per il quale il Napoli non avrebbe offerto la cifra necessaria per convincere il dg Damien Comolli a cederlo.

Juventus, Balzarini: 'Occhio a Savona in uscita, la trattativa fra Napoli e Miretti invece sembra essersi raffreddata'

"Attenzione sia a Nicolò Savona, che è in uscita, sia al raffreddamento consistente della trattativa Miretti-Napoli - ha dichiarato Gianni Balzarini - Questo non significa che il club bianconero abbia tolto il centrocampista dal mercato ma che l'offerta dei partenopei, arrivata a toccare i 16 milioni di euro, non ha soddisfatto le richieste di Damien Comolli.

Il francese non si schioda da 18 milioni e quindi credo che ci sia qualche possibilità che il ragazzo rimanga in bianconero".

Balzarini, parlando invece del mercato in entrata della Juventus, ha poi aggiunto: "In Francia Zhegrova viene accostato ai bianconeri e secondo quanto riportato dai colleghi transalpini, la vecchia signora avrebbe avuto dei colloqui con l'entourage del ragazzo. A me non risulta assolutamente niente ma se parlo come appassionato di calcio spero che la notizia sia reale e concreta. Perché se uno verifica i suoi numeri e le sue skills, può notare come il calciatore abbia una velocità di dribbling pazzesca, unita a una rapidità fulminante. Ovvio che su internet e nei video il giocatore ripreso sembra sempre un fenomeno, ma io ricordo la sua prestazione proprio contro la Juventus l'anno scorso e il ragazzo sbagliò pochissimo, scappando anzi costantemente all'avversario.

Una volta innescato sulla destra diventa un'arma micidiale ed è vero che potrebbe calpestarsi i piedi con Conceicao, però credo che avere un giocatore del genere è sempre meglio che non avercelo".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Avere due calciatori come Conceicao e Zhegrova sarebbe un salto di qualità'

Le parole di Balzarini, specie quelle su Zhegrova, hanno acceso la fantasia dei tifosi bianconeri sul web: "Avere 2 trequartisti come Conceicao e Zhegrova a destra e Yildiz a sinistra che saltano l’uomo quasi sempre con quella velocità potrebbe essere un salto di qualità non da poco" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Sono andato a vedere le skills di tale Zhegrova, tanta roba! Potrebbe rubare il posto a Chico perché dalla sua ha il fisico e oltre ad essere un assist man ha anche un bel tiro".