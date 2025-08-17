Nelle scorse ore il giornalista Nicolò Schira ha parlato su Youtube della trattativa tra Inter e Atalanta per il passaggio di Nicola Zalewski a Bergamo per circa 17 milioni di euro.

Schira ha definito l'operazione come un primo passo rispetto alla trattativa che poi porterà Ademola Lookman alla Pinetina.

Calciomercato Inter, Schira: 'Zalewski è un acconto per l'operazione Lookman e chi dice il contrario racconta favole'

Il giornalista Nicolò Schira ha parlato su Youtube della notizia di calciomercato che sta tenendo banco oggi e che vede coinvolte Inter e Atalanta: "Nicola Zalewski lascia Milano per andare a Bergamo in un'operazione, secondo me, clamorosa.

Questo perché Marotta lo aveva pagato 6 milioni e mezzo dalla Roma il 29 giugno scorso e lo vende a 17 milioni neanche due mesi dopo, ottenendo una plusvalenza pulita di 10 milioni e mezzo. È un'operazione molto particolare, tanto è vero che non ricordo precedenti simili a questo in così breve tempo. Detto questo, mi sembra chiaro che Zalewski faccia parte di un acconto per Lookman e chi dice il contrario racconta le favole".

Schira ha proseguito: "Come ho sempre detto, l'Inter non ha mai mollato la presa per Lookman e mi fanno sorridere quelli che dicevano che fra Inter e Atalanta i rapporti fossero pessimi. Come, non si sopportano e in poche ore chiudono l'affare Zalewski? È vero come insegna il presidente Lotito, grande latinista, pecunia non olet però è pure giusto non credere a ogni favola che ci raccontano.

In ogni caso è chiaro che devono essere operazioni slegate, soprattutto dopo la vicenda plusvalenze e le sentenze di qualche anno fa. Il regolamento è cambiato quindi conviene a tutti fare operazioni slegate. Questo vuol dire che Lookman andrà fra 5, 6, anche 10 giorni a Milano, ma quello tra il nigeriano e l'Inter è un binario vivissimo mai abbandonato da nessuna componente. L'Inter lo vuole, il giocatore a sua volta sta aspettando l'Inter e l'Atalanta sa che l'esterno pretende di andare a Milano. Quindi ci sta che una società mostri i muscoli con un'altra, non scendendo da una certa cifra con le valutazioni, ma il percorso ormai sembra segnato".

Inter, i tifosi sulla cessione di Zalewski: 'Se arriva Lookman al suo posto mi sta bene'

Le parole di Schira hanno acceso la discussione sul web: "Zalewski, 22 anni, aveva un grande potenziale ma se arriva Lookman sono contento. Se non arriva però, i nostri dirigenti farebbero una figura imbarazzante" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Ci pentiremo della vendita di Zalewski, perché è un ragazzo che ancora non ha espresso il suo potenziale. È forte tecnicamente e ha fatto vedere in poco tempo cose buone all'Inter, peccato davvero".