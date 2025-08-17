Secondo quanto dichiarato dal giornalista Alfredo Pedullà su YouTube, chi dovesse acquistare Dusan Vlahovic dalla Juventus farebbe un affare clamoroso. Questo perché il centravanti serbo ha grandi doti tecniche e un’età che gli consente ampi margini di crescita.

Juventus, Pedullà: 'Chi prende Vlahovic fa un affare vero, fossi il Milan non ci penserei due volte'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube parlando della Juventus e del centravanti in uscita dalla Continassa Dusan Vlahovic: "Chi prende il centravanti serbo a 10 mesi dalla scadenza del suo contratto con la vecchia signora fa un vero affare.

È inutile discutere il valore del calciatore, visto quanto poco manca al termine della sua avventura con la formazione piemontese, ma io credo che il classe 2000 sia un centravanti che ha bisogno di trovare la situazione ideale per entrare in sintonia con chi pretende da lui la luna. Ieri, ad esempio, con l'Atalanta è entrato e ha segnato: ora molti diranno che un gol realizzato in amichevole conta poco, però la sua marcatura ci fa capire come Vlahovic non abbia perso il vizio di buttarla dentro. Ecco perché invito tutti ad aspettare l'evoluzione delle vicende in casa United con Højlund, che dovrà capire in fretta cosa fare da grande. Io però se fossi il Milan andrei senza pensarci due volte sul centravanti serbo, che peraltro potrebbe diventare un nome particolarmente appetibile nell'ultima settimana di calciomercato di agosto".

Pedullà ha proseguito: "Vlahovic è una garanzia e non posso neanche chiamarlo usato sicuro perché parliamo di un calciatore che ha appena 25 anni. È una certezza, mentre Højlund è un talento ma non ti dà le stesse garanzie del classe 2000. Ecco perché i rossoneri dovrebbero andare dritti sul serbo".

Il giornalista ha concluso il suo intervento parlando della Roma: "Gasperini nel post della gara con il Neom ha parlato di Koné, definendolo un calciatore importante ma citando allo stesso tempo il FFP. Come a dire, vorrei tenerlo in rosa ma non dipende da me. Bailey è sempre più vicino mentre per quanto riguarda Sancho, è una vicenda ancora in piedi. Roma e United hanno trovato l'accordo, mentre l'inglese ha un agente un po' particolare che chiede tempo.

In ogni caso è evidente che i giallorossi vogliano fare due esterni".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Vlahovic non vuole rinunciare a 1 euro del suo stipendio'

Le parole di Pedullà hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi sul web: "Piccolo particolare che sfugge, Vlahovic non vuole perdere neanche 1 euro del suo faraonico stipendio, è disposto anche a stare in panchina per quello", sostiene un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Alfredo Vlahovic farà la fine di Chiesa. I procuratori li hanno rovinati".