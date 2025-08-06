La Juventus continua a muoversi sul mercato, soprattutto in funzione delle possibili uscite. Tra i nomi in bilico c’è quello di Douglas Luiz, che potrebbe salutare Torino in direzione Premier League: il Nottingham Forest sarebbe sulle sue tracce. In caso di cessione del brasiliano, il club bianconero starebbe valutando alcuni profili per rinforzare la mediana.

Tra le opzioni prese in considerazione, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche Ibrahim Sangaré. Il centrocampista ivoriano classe 1997 non ha brillato nell’ultima stagione in Inghilterra e potrebbe cambiare aria per rilanciarsi.

Dopo un’annata al di sotto delle aspettative, l’ex PSV è alla ricerca di nuove motivazioni e un contesto come quello della Serie A potrebbe offrirgli l’ambiente giusto per ritrovarsi.

Nuove idee a centrocampo

Il tecnico bianconero Igor Tudor sarebbe interessato a un centrocampista fisico, dinamico e con buona capacità di interdizione, caratteristiche che Sangaré possiede. Inoltre, il costo dell’operazione non sarebbe proibitivo, rendendo l’ivoriano una pista concreta in caso di partenza di Douglas Luiz.

Con l’apertura ufficiale del mercato, la dirigenza juventina osserva con attenzione le opportunità più convenienti dal punto di vista economico e tattico. Sangaré rappresenterebbe una scommessa ragionata: un profilo ancora nel pieno della carriera, desideroso di riscatto e compatibile con le richieste dell’allenatore.

Per ora si tratta solo di un’idea, ma molto dipenderà dal futuro di Douglas Luiz. Se il brasiliano dovesse partire, la Juventus è pronta a muoversi.

Distanza con il Napoli per Miretti

La Juventus continua a lavorare sulle uscite e tra i nomi in bilico c’è anche quello di Fabio Miretti. Il giovane centrocampista, cresciuto nel vivaio bianconero, potrebbe lasciare Torino in questa sessione di mercato. Su di lui si è fatto avanti con decisione il Napoli, alla ricerca di rinforzi per la propria mediana.

Il club partenopeo avrebbe già presentato una prima offerta attorno ai 15 milioni di euro, ma la Juventus non sembra intenzionata a cedere alle prime condizioni. I bianconeri, infatti, valutano il classe 2003 almeno 20 milioni e non sono disposti a scendere sotto questa cifra.

Per questo motivo, se il Napoli vorrà davvero chiudere l’operazione, sarà necessario un rilancio.

Nel frattempo, Miretti continua ad allenarsi regolarmente con la squadra agli ordini di Igor Tudor. Il centrocampista sta partecipando alla preparazione estiva in vista della nuova stagione. Tuttavia, il suo futuro resta incerto. La sensazione è che la trattativa potrebbe entrare nel vivo a breve, con la Juventus pronta a valutare attentamente ogni proposta.