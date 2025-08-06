Possibile asse di mercato tra Juventus e Nottingham Forest: oltre al nome di Douglas Luiz, c'è infatti in ballo quello di Ibrahim Sangaré, mediano in forza proprio ai Reds e profilo che per fisicità e caratteristiche tattiche piace molto a Igor Tudor.

La valutazione che fa il Nottingham Forest per il cartellino del giocatore è di 25 milioni di euro, per Luiz i bianconeri ne vogliono invece 40, ecco che potrebbe prendere forma uno scambio con conguaglio in favore della Juventus.

Douglas Luiz avrebbe aperto al Nottingham Forest

La storia tra l’ex Aston Villa e la Juventus sembra ormai ai titoli di coda.

Dopo una sola stagione costellata da infortuni, prestazioni piuttosto deludenti e intemperie disciplinari (come la mancata presenza al primo giorno del raduno estivo), per il centrocampista brasiliano non ci sarebbe più posto a Torino, con la Juventus che vorrebbe incassare come accennato almeno 40 milioni di euro.

Sulle tracce di Douglas Luiz ci sarebbe il Nottingham Forest, che starebbe valutando un prestito con diritto di riscatto a cifre inferiori rispetto a quelle richieste dai bianconeri.

La Juventus spinge invece per un obbligo di riscatto che gli inglesi potrebbero accettare solo se la condizione fosse la qualificazione alle prossime coppe europee.

Le caratteristiche tecniche di Sangaré

Classe '97, il giocatore ivoriano si presenta come un centrocampista dal fisico imponente (191 cm d’altezza), capace però di unire alla forza anche una certa qualità.

Il giocatore esprime una buona solidità in fase difensiva oltre ad avere un ottimo senso della posizione.

Considerato un vero e proprio frangiflutti davanti alla difesa, Sangaré non manca nemmeno di una discreta visione di gioco. Caratteristica che lo rende abile anche nel far ripartire l'azione.

Nonostante la mole, Sangaré dimostra infine una buona velocità e una decisa capacità di progressione palla al piede.

Come giocherebbe nella Juve di Tudor

Noto per il suo 3-4-2-1 aggressivo e dinamico, l’allenatore croato troverebbe nell'ivoriano il profilo ideale per rafforzare la mediana.

Con Tudor, Sangaré andrebbe a occupare la posizione di mediano davanti alla difesa, con il compito di proteggere la retroguardia a tre, offrendo nel contempo il giusto equilibrio al centrocampo.

La sua presenza in rosa garantirebbe maggiore ricambio a Manuel Locatelli e Khéphren Thuram, costretti agli straordinari nella scorsa stagione.