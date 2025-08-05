La Juventus sta lavorando intensamente sul mercato per definire alcune uscite importanti, e tra queste c’è sicuramente quella di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, arrivato a Torino un anno fa con grandi aspettative, è ormai fuori dal progetto tecnico di Igor Tudor. L'allenatore croato ha tracciato una linea chiara: Douglas Luiz non rientra nei suoi piani e la dirigenza bianconera sta cercando una soluzione per trovare una nuova destinazione al giocatore.

A fornire aggiornamenti concreti è stato Alfredo Pedullà tramite X, l’ex Twitter, con una notizia che ha subito acceso i riflettori sul futuro del centrocampista ex Aston Villa: “Douglas Luiz: in giornata call con il Nottingham Forest, regia di Kia Joorabchian”.

Parole chiare, che confermano come il club inglese sia in prima linea nella corsa al brasiliano. L’agente Kia Joorabchian, da tempo vicino al giocatore, è al lavoro per chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile.

Possibile prestito per Douglas Luiz

La trattativa con il Nottingham Forest sta entrando nel vivo. La formula dovrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. La cifra dell’operazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro, e potrebbe anche superarla. Si tratta di un’uscita che farebbe comodo alla Juventus non solo per motivi tecnici, ma anche economici, considerando il pesante ingaggio del giocatore e il bisogno di alleggerire il monte stipendi.

Non è però l’unico club che ha provato a portare via Douglas Luiz da Torino. Sempre Pedullà ha rivelato un altro retroscena importante: “Mourinho ci ha riprovato due giorni fa, il brasiliano vuole la Premier ma servono le condizioni giuste”. Il Fenerbahce, guidato dal tecnico portoghese, ha infatti cercato un assalto in extremis, ma la volontà del giocatore sembra essere chiara: tornare in Inghilterra. La Premier League resta la priorità assoluta per Douglas Luiz, che non appare interessato ad altre destinazioni al momento.

Tudor studia nuove soluzioni

Mentre la situazione del brasiliano si avvia verso una possibile soluzione, la Juventus continua la sua preparazione estiva ad Herzogenaurach, in Germania.

Igor Tudor sta lavorando su diversi fronti, non solo sul piano fisico, ma anche tattico. L’obiettivo del tecnico croato è quello di rendere la squadra più duttile, capace di adattarsi a più moduli e situazioni di gioco. Una Juventus più flessibile, moderna, e soprattutto pronta ad affrontare una stagione ricca di impegni.

Tra i giocatori più osservati c’è Teun Koopmeiners. L’olandese, acquistato l’anno scorso per 60 milioni di euro, è reduce da una stagione deludente. Le aspettative erano altissime, ma finora non sono state ripagate. Tudor ha messo Koopmeiners al centro del progetto tecnico, con l’obiettivo dichiarato di rivitalizzarlo e farlo tornare ai livelli mostrati con l’Atalanta. Una sfida importante, sia per l’allenatore che per il centrocampista, che potrebbe rappresentare una delle chiavi della nuova Juventus.