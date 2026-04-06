A Corigliano-Rossano, in Calabria, un bambino di cinque anni è precipitato dal balcone di un’abitazione al primo piano, nel centro di Rossano. La caduta ha suscitato grande paura tra i residenti e ha richiesto l’intervento tempestivo dei soccorsi. Il piccolo è stato subito stabilizzato sul posto e trasferito in elisoccorso all’ospedale di Cosenza, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

L'incidente, bambino caduto dal balcone

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio, quando il bambino è caduto dal balcone di un’abitazione situata al primo piano di un palazzo.

Il personale del 118 è intervenuto tempestivamente, prestando le prime cure al piccolo e stabilizzandolo prima del trasferimento. A causa della gravità della caduta, il bambino ha riportato una frattura al femore e un trauma cranico. La decisione di trasferirlo d’urgenza a Cosenza è stata presa per garantire il miglior trattamento possibile.

Il trasferimento del bambino in ospedale

All’arrivo all’ospedale di Cosenza, il bambino è stato immediatamente preso in carico dai medici, che hanno deciso di sottoporlo a un intervento chirurgico. Nonostante la serietà dell’incidente, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Gli aggiornamenti provenienti dalla struttura sanitaria hanno confermato che il piccolo non è in pericolo di vita.

Le sue condizioni sono monitorate con attenzione, ma i medici sono fiduciosi sul suo recupero.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti di polizia, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Al momento, la pista più probabile sembra quella di un evento accidentale, senza elementi che possano far pensare a una responsabilità esterna. Le indagini sono ancora in corso per chiarire ogni dettaglio, ma la comunità locale è già in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Un segnale di speranza

Sempre a Corigliano-Rossano nella giornata di ieri è stato registrata la prima nascita. Il primo vagito nel presidio ospedaliero è arrivato ieri alle ore 18.

31. Si chiama Damiano il primo bambino nato nella struttura a seguito del recente trasferimento del punto nascita dal presidio di Corigliano. L’evento rappresenta un tassello fondamentale per la nuova organizzazione sanitaria dell’area, entrata ufficialmente in funzione nei giorni scorsi.