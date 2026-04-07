Il Crotone esce sconfitto dallo Stadio "De Cristofaro" e manda agli archivi il turno della 35esima giornata di Serie C. La squadra rossoblù esce battuta per 1-0 con rete nella ripresa siglata da Balde e dice "addio" ai sogni d'alta classifica. Al termine della gara la società rossoblù non ha rilasciato dichiarazioni, chiudendosi in un silenzio che fa rumore. A tre giornate dal termine il Crotone mantiene la certezza della disputa dei playoff nel Girone C ma dovrà faticare, non poco, per riuscire ad arrivare nelle fasi decisive degli spareggi, iniziando presumibilmente dal primo turno eliminatorio.

Crotone, bocche cucite a fine gara

La sfida di Giugliano è arrivata al termine di una settimana tipo, nella quale la squadra ha potuto lavorare a pieno sull'incontro. Nonostante l'assenza di Di Pasquale, sopperita dalla presenza di Armini e l'assenza degli squalificati Andreoni e Meli, il Crotone ha tenuto botta agli avversari. Come spesso capita la squadra non è riuscita ad essere incisiva davanti alla porta, subendo il ritorno degli avversario ad inizio secondo tempo. Qualche episodio dubbio in area di rigore, con rigori richiesti da Cocetta e Musso sembrano aver lasciato l'amaro in bocca.

Una sconfitta che fa male all'orgoglio

Più che alla classifica, il k.o. di Giugliano sembra porre dei dubbi sulla tenuta psicologica di una squadra che nei momenti decisivi sembra staccare la spina.

Nonostante l'impegno profuso dallo staff tecnico le prove offerte dal Crotone rimangono altalenanti. L'attuale classifica, che vede il Crotone sesto, non fa dormire sogni tranquilli in vista degli spareggi di fine stagione. Competere per un difficile, quanto insperato, salto di categoria rimane un sogno, legittimo ma difficile da realizzare.

Crotone, arriva il Catania

Il calendario scorre velocemente e nella serata di lunedì 13 aprile all'Ezio Scida, nella gara della 36esima giornata, arriverà il Catania, secondo in classifica. Il match non sarà dei più semplici anche alla luce della sconfitta casalinga (1-2) subita dagli etnei contro il Picerno. Abbandonati i sogni di promozione diretta in Serie B, con il Benevento aritmeticamente promosso, il Catania dovrà blindare il secondo posto ottenendo punti proprio contro il Crotone.