Tanta attesa per le gare di calcio dopo la pausa della nazionale. La settimana scorsa, infatti sono state ferme Serie A e B, mentre è proseguito soltanto il campionato di Serie C. Ecco i numeri dalle prevendite in diretta.

Spettatori Serie A

  • Sassuolo – Cagliari (1.479)
  • Verona – Fiorentina (vietata)
  • Lazio – Parma (332)
  • Cremonese – Bologna (715)
  • Pisa – Torino (650)
  • Inter – Roma (viet.res.)
  • Udinese – Como (700)
  • Lecce – Atalanta (fid., no gr.org.)
  • Juventus – Genoa (300)
  • Napoli- Milan (viet.res.)

Serie B

  • Frosinone – Padova (248)
  • Palermo – Avellino (420)
  • Cesena – Südtirol (35)
  • Bari – Modena (96)
  • Catanzaro – Monza (95)
  • Mantova – Entella (76)
  • Reggiana – Pescara (58, viet.res.)
  • Venezia – Juve Stabia (vietata)
  • Sampdoria – Empoli (210)
  • Carrarese – Spezia (vietata)

Ser. C- Girone A

  • Pro Vercelli – Inter U23 (0)
  • Trento – Alcione Milano
  • Giana Erminio – Dolomiti Bellunesi
  • Pro Patria – Triestina
  • Virtus Verona – Ospitaletto
  • AlbinoLeffe – Pergolettese
  • Arzignano- Renate 531 (0)
  • Brescia- Cittadella 10.520 (130)
  • Lecco- Vicenza 4.162 (700)
  • Novara- Lumezzane 1.857 (9)

Girone B

  • Sambenedettese – Arezzo (vietata)
  • Pianese – Campobasso (110)
  • Bra – Forlì (14)
  • Perugia – Juventus U23 (0)
  • Ravenna – Pineto (18)
  • Guidonia – Ternana (423)
  • Ascoli – Vis Pesaro (12, fid., no gr.org.)
  • Carpi- Pontedera 1.257 (13)
  • Livorno- Gubbio 3.089 (13)

Serie C- Gir. C

  • Siracusa – Atalanta U23 (0)
  • Cosenza – Foggia
  • Monopoli – Trapani (0, no gr.org.)
  • Cavese – Casertana (vietata)
  • Giugliano – Crotone
  • Sorrento – Altamura
  • Catania – Picerno
  • Salernitana – Benevento (250, s.o.)
  • Audace Cerignola – Latina
  • Casarano – Potenza (23)

Disclaimer: Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.
© RIPRODUZIONE VIETATA