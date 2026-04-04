Tanta attesa per le gare di calcio dopo la pausa della nazionale. La settimana scorsa, infatti sono state ferme Serie A e B, mentre è proseguito soltanto il campionato di Serie C. Ecco i numeri dalle prevendite in diretta.

Spettatori Serie A

Sassuolo – Cagliari (1.479)

Verona – Fiorentina (vietata)

Lazio – Parma (332)

Cremonese – Bologna (715)

Pisa – Torino (650)

Inter – Roma (viet.res.)

Udinese – Como (700)

Lecce – Atalanta (fid., no gr.org.)

Juventus – Genoa (300)

Napoli- Milan (viet.res.)

Serie B

Frosinone – Padova (248)

Palermo – Avellino (420)

Cesena – Südtirol (35)

Bari – Modena (96)

Catanzaro – Monza (95)

Mantova – Entella (76)

Reggiana – Pescara (58, viet.res.)

Venezia – Juve Stabia (vietata)

Sampdoria – Empoli (210)

Carrarese – Spezia (vietata)

Ser. C- Girone A

Pro Vercelli – Inter U23 (0)

Trento – Alcione Milano

Giana Erminio – Dolomiti Bellunesi

Pro Patria – Triestina

Virtus Verona – Ospitaletto

AlbinoLeffe – Pergolettese

Arzignano- Renate 531 (0)

Brescia- Cittadella 10.520 (130)

Lecco- Vicenza 4.162 (700)

Novara- Lumezzane 1.857 (9)

Girone B

Sambenedettese – Arezzo (vietata)

Pianese – Campobasso (110)

Bra – Forlì (14)

Perugia – Juventus U23 (0)

Ravenna – Pineto (18)

Guidonia – Ternana (423)

Ascoli – Vis Pesaro (12, fid., no gr.org.)

Carpi- Pontedera 1.257 (13)

Livorno- Gubbio 3.089 (13)

Serie C- Gir. C

Siracusa – Atalanta U23 (0)

Cosenza – Foggia

Monopoli – Trapani (0, no gr.org.)

Cavese – Casertana (vietata)

Giugliano – Crotone

Sorrento – Altamura

Catania – Picerno

Salernitana – Benevento (250, s.o.)

Audace Cerignola – Latina

Casarano – Potenza (23)

Disclaimer: Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.