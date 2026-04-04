Tanta attesa per le gare di calcio dopo la pausa della nazionale. La settimana scorsa, infatti sono state ferme Serie A e B, mentre è proseguito soltanto il campionato di Serie C. Ecco i numeri dalle prevendite in diretta.
Spettatori Serie A
- Sassuolo – Cagliari (1.479)
- Verona – Fiorentina (vietata)
- Lazio – Parma (332)
- Cremonese – Bologna (715)
- Pisa – Torino (650)
- Inter – Roma (viet.res.)
- Udinese – Como (700)
- Lecce – Atalanta (fid., no gr.org.)
- Juventus – Genoa (300)
- Napoli- Milan (viet.res.)
Serie B
- Frosinone – Padova (248)
- Palermo – Avellino (420)
- Cesena – Südtirol (35)
- Bari – Modena (96)
- Catanzaro – Monza (95)
- Mantova – Entella (76)
- Reggiana – Pescara (58, viet.res.)
- Venezia – Juve Stabia (vietata)
- Sampdoria – Empoli (210)
- Carrarese – Spezia (vietata)
Ser. C- Girone A
- Pro Vercelli – Inter U23 (0)
- Trento – Alcione Milano
- Giana Erminio – Dolomiti Bellunesi
- Pro Patria – Triestina
- Virtus Verona – Ospitaletto
- AlbinoLeffe – Pergolettese
- Arzignano- Renate 531 (0)
- Brescia- Cittadella 10.520 (130)
- Lecco- Vicenza 4.162 (700)
- Novara- Lumezzane 1.857 (9)
Girone B
- Sambenedettese – Arezzo (vietata)
- Pianese – Campobasso (110)
- Bra – Forlì (14)
- Perugia – Juventus U23 (0)
- Ravenna – Pineto (18)
- Guidonia – Ternana (423)
- Ascoli – Vis Pesaro (12, fid., no gr.org.)
- Carpi- Pontedera 1.257 (13)
- Livorno- Gubbio 3.089 (13)
Serie C- Gir. C
- Siracusa – Atalanta U23 (0)
- Cosenza – Foggia
- Monopoli – Trapani (0, no gr.org.)
- Cavese – Casertana (vietata)
- Giugliano – Crotone
- Sorrento – Altamura
- Catania – Picerno
- Salernitana – Benevento (250, s.o.)
- Audace Cerignola – Latina
- Casarano – Potenza (23)
Disclaimer: Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.
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