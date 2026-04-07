Jannik Sinner ha iniziato con una prestazione dominante il suo percorso nel Masters 1000 di Montecarlo, assicurandosi l'accesso agli ottavi di finale. L'azzurro, numero due del mondo, ha superato il francese Ugo Humbert con un eloquente 6-3, 6-0 in soli 64 minuti di gioco, confermando un eccellente stato di forma anche sulla terra battuta.

Al termine dell'incontro, Sinner ha evidenziato l'importanza di un adattamento costante alle diverse superfici. "Su ogni superficie occorre adattarsi. Qui sul rosso si scivola un po’ di più, ma ancora non ho trovato la giusta distanza per farlo", ha commentato.

Ha poi aggiunto: "Adesso sono contento di avere un po’ di tempo libero per fare altre cose, il che aiuta molto, ma la strada verso Parigi è ancora lunga e per ora sono contento di come ho gestito questa transizione". L'azzurro ha sottolineato come la terra battuta richieda una modifica dello stile di gioco e dell'approccio in determinate situazioni, esprimendo soddisfazione per aver potuto disputare un'altra partita dopo le prime due del torneo, senza aver avuto molto tempo per adattarsi.

Sinner e la corsa alla vetta mondiale

La convincente vittoria contro Humbert non solo proietta Sinner nel prosieguo del torneo, ma riaccende anche le sue ambizioni per la leadership mondiale. Nel Principato, infatti, l'azzurro ha la concreta possibilità di tornare numero uno del ranking, a condizione di conquistare il titolo o di beneficiare di eventuali passi falsi di Carlos Alcaraz.

"Sono venuto qui con buone sensazioni, ma senza troppe aspettative e per ora va bene così", ha dichiarato Sinner, dimostrando un approccio equilibrato e una chiara focalizzazione sugli obiettivi stagionali.

Durante il match, Sinner ha sfoggiato una notevole solidità e continuità. Ha messo a segno sei ace e ha vinto il 91% dei punti con la prima di servizio. Con 19 colpi vincenti e solamente 13 errori non forzati, il tennista italiano ha dominato l'incontro, lasciando a Humbert poche opportunità di reazione. Questa performance sottolinea la sua crescita anche su una superficie che, storicamente, gli ha offerto meno soddisfazioni.

La striscia vincente e gli altri azzurri in campo

Il successo su Humbert consolida la straordinaria serie positiva di Sinner nei Masters 1000.

L'azzurro ha infatti registrato la sua diciottesima vittoria consecutiva in questa categoria di tornei, con un impressionante bilancio di 36 set vinti di fila. Sinner non perde il primo match in un torneo dal 2023 e mantiene una striscia positiva sia contro i giocatori mancini che contro i tennisti francesi. Nel prossimo turno, affronterà il vincitore della sfida tra Francisco Cerúndolo e Tomas Machac.

Notizie positive giungono anche dagli altri italiani impegnati nel torneo. Flavio Cobolli ha superato l'argentino Francisco Comesana in tre set, mentre Matteo Berrettini ha avanzato al secondo turno grazie al ritiro di Roberto Bautista Agut. Luciano Darderi, pur lottando e portando Hubert Hurkacz al terzo set, è stato eliminato dal torneo.