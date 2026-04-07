Jannik Sinner ha iniziato il suo percorso al Masters 1000 di Montecarlo con una prestazione dominante, travolgendo Ugo Humbert con un netto 6-3, 6-0 in soli 64 minuti. Il tennista italiano si è così assicurato il passaggio agli ottavi di finale, confermando le sue ambizioni sulla terra rossa monegasca.

Prestazione convincente e obiettivo Roland Garros

Il tennista altoatesino ha impresso il suo ritmo fin dalle prime battute sulla terra rossa monegasca, conquistando una vittoria perentoria. Dopo un'iniziale fase di studio, Sinner ha operato il break decisivo sul 4-2 nel primo set, chiudendolo poi 6-3.

Il secondo parziale si è rivelato un monologo, con il francese annichilito da un inappellabile 6-0.

«La strada verso Parigi è ancora lunga. Le sensazioni sono buone, ma qui non ho grandi aspettative. Per ora sono contento di come ho gestito questa transizione», ha dichiarato Sinner al termine dell'incontro, sottolineando l'importanza del passaggio dal cemento di Indian Wells e Miami alla terra battuta di Montecarlo.

Contesto e prossimi impegni

La prestazione di Sinner è stata applaudita anche da Usain Bolt, presente in tribuna. Con questa vittoria, l'italiano prosegue la sua rincorsa al primo posto del ranking ATP, un percorso facilitato dall'assenza di punti da difendere a Montecarlo rispetto all'anno precedente.

Nonostante le ambizioni di classifica, il vero obiettivo stagionale rimane il Roland Garros, l'unico Slam che ancora manca al suo prestigioso palmarès.

Nel prossimo turno, agli ottavi di finale, Sinner sfiderà il vincitore dell'incontro tra l'argentino Francisco Cerúndolo e il ceco Tomas Machac.

Il percorso sulla terra rossa

Sinner ha confermato la sua impressionante forma, proseguendo la striscia positiva nei Masters 1000. Il torneo di Montecarlo si configura come un banco di prova fondamentale in vista dell'intera stagione sulla terra battuta, che culminerà con il prestigioso Roland Garros.