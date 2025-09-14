Secondo quanto riferito sulla pagina X di Tuttosport dall'ex arbitro di Serie A Gianpaolo Calvarese, il contatto fra Thuram e Bonny nel gol del 4 a 3 fra Juventus e Inter non era tale da spingere il giudice di gara o la sala VAR ad annullare la rete poi siglata dal giovane Adzic.

Juventus-Inter, Calvarese: 'Il contatto su Bonny non è falloso quindi è giusto convalidare il 4 a 3 in favore dei bianconeri'

Il 4 a 3 fra Juventus e Inter oltre ad aver divertito tifosi e spettatori, ha lasciato come di consueto degli strascichi polemici. Nel dettaglio a far discutere è stato l'ultimo gol segnato dai bianconeri, quello di Adzic che è valso i 3 punti alla formazione di Igor Tudor, nel quale ci sarebbe stato un contatto dubbio fra Bonny e Thuram.

Dell'episodio ha quindi voluto parlare sulla pagina X di Tuttosport Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A che in un breve video ha spiegato: "Il gol di Adzic, il 4-3 della Juve dopo il 90º, era da annullare o regolare? Colombo segue da vicino un corpo a corpo sulla sinistra del campo tra Thuram e Bonny che va giù tenendosi il volto. La palla subito dopo arriva al calciatore juventino Adzic che realizza. Ci sono due possibili falli o contatti, il primo alto, visto che il calciatore nerazzurro si tiene il viso. Guardandolo bene, però, è un tocco non falloso, troppo leggero e quindi giusto lasciar proseguire e giusto che il VAR non intervenga. Forse c'é anche un tocco basso? Sì, ma Thuram prima prende il pallone, poi c'è un contatto con il piede di Bonny, sicuramente non falloso.

Quindi secondo me giusto convalidare il gol e giusto che il VAR non intervenga".

Inter, i tifosi commentano le parole di Calvarese: 'Dopo le sue parole sto pensando che il gol fosse irregolare'

Le parole di Calvarese in pochi minuti hanno acceso il dibattito sul web: "Io penso che il gol non andasse annullato. Ma dopo aver sentito Calvarese, mi sto convincendo del contrario" scrive un utente su X.

Un altro utente scrive: "La Juve a 9 punti: prima giornata di campionato fuorigioco netto non visto dal guardalinee. Seconda giornata di campionato l'arbitro fa uscire dal campo il giocatore del Genoa, e i bianconeri si ritrovano 11 contro 10. Terza giornata fallo di Thuram su Bonny non dato".

Le polemiche non si placano, nonostante il Derby d'Italia fosse ormai terminato da diverse ore. Nella prossima giornata di campionato la Juve affronterà in trasferta il Verona mentre l'Inter ospiterà in casa il Sassuolo.