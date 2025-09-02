Il calciomercato si è chiuso e, come di consueto, non sono mancate le trattative sfumate, i sogni infranti a un passo dalla firma, gli affari promessi e poi mai realizzati. Occasioni svanite all’ultimo minuto che avrebbero potuto cambiare il volto di una squadra. Una delle trattative più discusse è stata sicuramente quella riguardante il nigeriano dell'Atalanta Ademola Lookman che l'Inter ha provato ad acquistare per 45 milioni di euro, senza successo. Ma praticamente tutte le società di serie A hanno effettuato lunghi corteggiamenti a calciatori poi in realtà mai arrivati.

L'Inter voleva Lookman con un'offerta da 45 milioni di euro

L’Inter aveva individuato in Ademola Lookman il rinforzo ideale per l’attacco, arrivando a mettere sul tavolo un’offerta da 45 milioni di euro. L’Atalanta, però, ha rifiutato senza esitazioni. A rendere la vicenda più tesa ci sarebbe stata anche una promessa della società bergamasca al giocatore: libertà di partire sì, ma soltanto in direzione estera. Lookman non l’ha presa bene e ha reagito in modo plateale, cancellando dai social le foto con la maglia nerazzurra e rifugiandosi in un resort in Portogallo. Una piccola soap opera che ha acceso il web, ma che non ha cambiato i rapporti di forza: l’Inter non ha rilanciato e l’Atalanta è rimasta inflessibile sulla sua decisione.

Gasperini voleva un esterno sinistro: Sancho il sogno proibito

La Roma ha affidato la panchina a Gian Piero Gasperini per inaugurare un nuovo ciclo e ha messo in piedi un mercato ambizioso. Tuttavia, resta scoperto un ruolo cruciale: l’esterno sinistro. Il sogno proibito era Jadon Sancho, che a un certo punto sembrava vicino salvo poi sfumare tra le esitazioni del giocatore e l’inserimento decisivo dell’Aston Villa. Prima di lui erano stati sondati anche Claudio Echeverri e Fabio Silva, entrambi persi per strada. Nelle ultime ore di mercato, il direttore Massara ha tentato l’affondo per Benjamin Dominguez del Bologna, ma senza successo. Risultato: Gasperini dovrà fare di necessità virtù con l’organico attuale, almeno fino alla sessione di gennaio.

Anche per questo motivo alla fine è stato trattenuto Baldanzi, che pareva A un passo dal Verona.

Niente Juventus per Kolo Muani

Ogni sessione estiva porta con sé una telenovela di mercato, e quella della Juventus del 2025 ha avuto un protagonista chiaro: Randal Kolo Muani. Dopo il prestito con cui aveva convinto nella seconda parte della scorsa stagione e al Mondiale per Club, la Juve ha provato in ogni modo a riaverlo. Incontri col Psg, offerte riviste, contatti continui: la società bianconera ha fatto di tutto per arrivare all’intesa. Anche l’attaccante aveva espresso la volontà di restare a Torino, ma tra valutazioni economiche e condizioni contrattuali l’accordo con il Paris Saint-Germain non è mai stato trovato. Una trattativa estenuante, durata oltre due mesi, che si è conclusa con un nulla di fatto.