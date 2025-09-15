Dusan Vlahovic resta uno dei nomi più caldi sul fronte calciomercato. Il bomber serbo che ha iniziato in maniera ottimale la stagione resta un obiettivo di mercato dell'Atletico Madrid che potrebbe provare il colpo a parametro zero al momento della scadenza del contratto nel giugno 2026.

Continua il pressing dell'Atletico per Vlahovic

Già quest'estate, i Colchoneros avevano manifestato un forte interesse per il classe 2000 ma hanno dovuto scontrarsi con la richiesta di circa 30 milioni da parte della Juventus. La situazione potrebbe però cambiare nei prossimi mesi visto il contratto in scadenza nel giugno 2026 da parte dell'ex Fiorentina.

Con la Vecchia Signora le contrattazioni si sarebbero arenate e la situazione potrebbe non sbloccarsi.

L'Atletico potrebbe approfittarne e provare a ingaggiare il calciatore a parametro zero. I Colchoneros non sono però l'unica squadra interessate al 25enne serbo che resta un obiettivo anche del Milan di Max Allegri. Anche il Diavolo aveva provato ad intavolare una trattativa con la Juve in estate senza però trovare una quadra sulla valutazione del cartellino e sull'ingaggio del calciatore. Viva anche l'ipotesi Inter, che sotto traccia sta valutando questa opportunità per giugno.

Non solo il Liverpool, anche il Tottenham su Bremer

Gleison Bremer intanto è ritornato al centro della Juventus. Dopo una stagione caratterizzata dal grave infortunio al crociato, il centrale brasiliano è ritornato sui suoi livelli dimostrando grande personalità e leadership.

Un inizio di stagione di grande spessore con l'ultima ottima prestazioni con l'Inter con due assist a referto e una marcatura impeccabile su Lautaro Martinez.

Le prove del classe '97 non sono passate inosservate con diverse società europee che starebbero monitorando il centrale juventino. In particolare Bremer ha tanti estimatori in Premier League con diverse società sulle sue tracce. Oltre al Liverpool, ci sarebbe un forte interesse da parte del Tottenham, alla ricerca di un difensore di grande spessore internazionale per ritornare competitivo su tutti i fronti. Stando agli ultimi rumors, gli Spurs sarebbero pronti ad un'offerta importante già a gennaio. Un'offerta che però sarà rispedita al mittente vista la volontà del club bianconero di trattenere il 28enne brasiliano e di non valutare offerte nella finestra invernale di mercato.

La Juve non ha alcuna intenzione di cedere Bremer, anzi vorrebbe effettuare un innesto in entrata così da avere ricambi di spessore. Resta viva l'ipotesi Lucas Beraldo in uscita dal Psg. Il club parigino chiede una cifra attorno ai 15 milioni per cedere il classe 2003.