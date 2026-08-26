Il futuro di Jonathan David alla Juventus resta incerto. Il bomber canadese potrebbe lasciare Torino in questi ultimi giorni di mercato che si preannunciano ricchi di sorprese in casa bianconera. La Vecchia Signora aspetta offerte per l'ex Lille che potrebbero arrivare dalla Spagna, visto l'interesse da parte dell'Atletico Madrid.

Possibile sondaggio dell'Atletico per David

I Colchoneros potrebbero rivoluzionare il reparto offensivo in questa ultima fase di mercato visti i possibili addii da parte di Julian Alvarez ed Alexander Sorloth che resta nei radar della stessa Juventus.

Stando alle ultime notizie, la squadra spagnola starebbe sondando il terreno per il 26enne canadese, la cui valutazione si aggira attorno ai 25-30 milioni di euro. Al momento non si può parlare di un'offerta ufficiale e concreta da parte dell'Atletico ma di un sondaggio approfondito che potrebbe trasformarsi di qualcosa di maggiormente concreto.

La Juve punta ad una cessione a titolo definitivo così da poter sbloccare il mercato in entrata e completare il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo infatti avrebbe richiesto un altro attaccante con diversi nomi sul taccuino del ds Carnevali. Detto di Sorloth, restano in auge le candidature di Matetà valutato attorno ai 20-25 milioni di euro da parte del Crystal Palace, e Zirzkee che lo United potrebbe decidere di cedere in prestito negli ultimi giorni di mercato.

Idea Martin per la fascia mancina

La Juventus valuta anche qualche possibile colpo low cost anche in difesa. Dopo aver puntellato il pacchetto di centrali con l'arrivo di Lucumì dal Bologna, la dirigenza bianconera valuta un ulteriore investimento sulle corsie esterne. Uno dei nomi sul taccuino è quello di Aaron Martin che potrebbe lasciare il Genoa. L'esterno spagnolo non è un punto fermo nello scacchiere di Daniele De Rossi e sarebbe alla ricerca di una nuova sistemazioni per ritagliarsi uno spazio importante.

Stando ad alcuni rumors, la Juventus starebbe monitorando la situazione e vorrebbe impostare la trattativa sulla base di una cifra vicina ai 5 milioni di euro visto il contratto in scadenza nel prossimo giugno.

Il Grifone vorrebbe una cifra vicina agli 8-10 milioni di euro visto l'interesse di alcuni club europei come il Mainz. Da capire se la Vecchia Signora deciderà di affondare definitivamente il colpo in questa ultima settimana di mercato.

Martin rappresenterebbe un colpo funzionale per l'organico a disposizione di Spalletti. Ottima tecnica, buona propensione offensiva e duttilità vista la capacità di svolgere sia il ruolo di terzino in una difesa a quattro che di quinto in un 3-5-2.