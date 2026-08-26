Dopo la vittoria in trasferta contro il Frosinone, la Juventus di Luciano Spalletti cerca continuità di risultati e prestazioni in questo inizio di Serie A. Sabato ore 20:45, i bianconeri ospiteranno il Parma di Cuesta reduce dalla sconfitta casalinga contro il Cagliari. Il tecnico di Certaldo è pronto a confermare il suo 4-2-3-1 con Kolo Muani al centro del reparto offensivo.

4-2-3-1 per Spalletti, McKennie a sostegno di Kolo Muani

Il modulo sarà il 4-2-3-1 quello utilizzato dal tecnico bianconero nella prima giornata. In attacco fari puntati su Randal Kolo Muani che dovrà riscattarsi dopo la prova opaca offerta allo Stirpe.

L'attaccante francese dovrebbe esser sostenuto da McKennie e Conceicao pronti dal primo minuto. Vista l'indisponibilità di Yildiz, possibile chance per Bogà che dovrebbe vincere il ballottaggio con il neo acquisto Alajbegovic.

A centrocampo si va verso la conferma di Douglas Luiz che ha offerto una prova sufficiente contro il Frosinone. Il brasiliano resta in vantaggio su Thuram per completare la mediana assieme a capitan Locatelli. In difesa, non può mancare la leadership di Gleison Bremer che guiderà la retroguardia bianconera. Il brasiliano dovrebbe esser affiancato ancora da Kelly mentre sulle corsie spazio a Kalulu e Celik in vantaggio su Cambiaso nel ruolo di esterno sinistro. In porta, confermatissimo Vicario che ha recuperato dal problema fisico contro il Frosinone.

Possibile convocazione anche per Grabara.

Parma, 4-3-3 per Cuesta: conferma per Tourè in attacco

Il Parma non ha iniziato in maniera positiva il campionato, sconfitto dal Cagliari. La formazione biancoblù proverà ad ottenere un risultato positivo nella difficile trasferta dello Stadium. Nonostante cessioni importanti come quelle di Pellegrino e Circati, l'allenatore Cuesta dovrebbe confermare un propositivo 4-3-3. In attacco fari puntati su Tourè che dovrebbe agire nel ruolo di prima punta sostenuto da Almqvist ed il giovane Lontani.

A centrocampo non può mancare la qualità di Bernabè e la fisicità di Keita, perni della mediana. Mentre in difesa spazio a capitan Delprato e Valeri sulle corsie laterali.

In porta verso la conferma Corvi in vantaggio su Daffara.

Statistiche e probabili formazioni

Sono 56 i precedenti tra le due formazioni, con un bilancio favorevole alla Juventus con ben 28 successi contro le 11 vittorie degli ospiti. Nella passata stagione, i bianconeri s'imposero con un secco 2-0 grazie alle reti di David che potrebbe lasciare Torino in questi ultimi giorni di mercato, e Dusan Vlahovic.

Juventus(4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Celik; D.Luiz, Locatelli; Conceicao, McKennie, Bogà; Kolo Muani.

Parma(4-3-3):Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye, Valeri; Bernabè, Keita, Ordonez; Almqvist, Tourè, Lontani.