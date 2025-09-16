Nelle scorse ore, il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato su Youtube della sfida vinta per 4 a 3 dalla Juventus sull'Inter, sottolineando come la formazione allenata da Cristian Chivu si sia sostanzialmente consegnata all'idea di gioco che aveva pianificato Igor Tudor per battere la 'beneamata'.

Inter, Palmeri: 'La formazione nerazzurra si è consegnata alla Juventus nel derby d'Italia'

Il giornalista Tancredi Palmieri ha registrato un lungo video sul proprio canale Youtube, nel quale è tornato a parlare del derby d'Italia giocato sabato pomeriggio: "L'Inter si è consegnata alla Juventus, anche se molti potrebbero rispondermi che questo è accaduto solo nell'ultimo scampolo della gara.

È inutile dire che la formazione di Chivu ha dominato il match per grande parte dello stesso, anche se lasciare la sfera ai rivali ha fatto parte della strategia dei padroni di casa. Il gioco della squadra nerazzurra è scomparso e ogni occasione era frutto di iniziative personali o episodi. Non c'era la costruzione a cui eravamo abituati. Se vuoi aprire una Juventus che si schiera con il 4-5-1 sei costretto a fare del collettivo la tua forza".

Palmeri ha aggiunto: "Avrebbero dovuto tentare il gioco verticale, provare più a colpire l'avversario di sciabola anziché con il fioretto ma si è visto uno sterile tergicristallo, con palla che passava da sinistra a destra senza efficacia. Il centrocampo era sistematicamente saltato quelle poche volte che la squadra di Chivu è andata in porta, tanto è vero che i gol sono arrivati da due grandi tiri di Calhanoglu e da un calcio piazzato dove Thuram ha svettato di testa.

Il punto è che la Beneamata ha il pallone e non sa che farci, specie contro una squadra che si difende compatta".

Palmeri è poi tornato sul discusso episodio arbitrale del 4 a 3 segnato da Adzic: "Bisogna aggiungere in tutto questo che fa ancora discutere il fatto che l'arbitro Colombo non sia stato chiamato dalla sala Var per controllare il gol segnato dalla Juventus. Molti hanno detto che è stato giusto cosi ma non si considera che il tocco sul piede di Bonny, anche se sembra impercettibile, c'è stato. So che fare le pulci a un episodio cosi può sembrare esagerato ma i piccoli dettagli spostano nel calcio e fanno sì che un contatto può essere o non falloso".

Inter, i tifosi rispondono a Palmeri: 'Non vedo i ragazzi convinti di quello che fanno'

Le parole di Palmeri hanno acceso il dibattito fra i suoi followers: "I ragazzi continuano a fare sempre gli stessi errori e non sono convinti di quello che fanno. Chivu non ha ancora trovato il bandolo della matassa e non ha soluzioni in panchina! Se non si ritrovano, come squadra, la vedo male" scrive un utente su Youtube. Un altro, concentrandosi sugli episodi arbitrali, aggiunge: "Marotta dimettiti! È vergognoso che non abbia detto nulla dopo il furto di sabato'.