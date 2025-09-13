Il Derby d’Italia regala ancora una volta emozioni e colpi di scena: all’Allianz Stadium la Juventus supera l’Inter in una sfida spettacolare terminata 4-3, tra ribaltoni continui e un finale da batticuore. Una vittoria che lancia i bianconeri in vetta alla classifica e lascia i nerazzurri a leccarsi le ferite dopo un’altra notte amara a Torino.

Juventus, poker all'Inter e primo posto in classifica

Un derby d’Italia che resterà nella memoria dei tifosi bianconeri. La Juventus, davanti al pubblico dell’Allianz Stadium, ha superato l’Inter con un rocambolesco 4-3, ribaltando nel finale una partita che all’80’ sembrava ormai sorridere ai nerazzurri.

Una vittoria dal peso enorme, che consegna momentaneamente la vetta della classifica ai piemontesi e condanna la squadra di Cristian Chivu a restare ferma a quota 3.

La gara è stata un’altalena di emozioni sin dall’avvio. A sbloccare il punteggio ci ha pensato Kelly con un inserimento vincente che ha fatto esplodere lo stadio. L’Inter non si è fatta attendere e ha trovato il pari con destro scagliato da fuori area da Hakan Calhanoglu. Nel momento migliore degli ospiti, la Juventus è tornata avanti con la zampata di Yildiz, ma ancora Calhanoglu – in assoluto il più brillante dei suoi – ha rimesso le cose in equilibrio.

Al sessantacinquesimo Marcus Thuram ha firmato il 3-2 che ha illuso i nerazzurri, vicini a un colpo che avrebbe addrizzato subito la stagione dopo il KO con l'Udinese.

Ma nel finale i bianconeri hanno trovato le risorse per ribaltare tutto: prima con Khephren Thuram, fratello di Marcus, bravo a infilare di testa il 3-3. Poi, al 91’, con il giovane Adzic, che ha sparato un destro secco dalla distanza infilando l’angolo altro e facendo tremare le tribune.

La Juventus si prende tre punti che valgono doppio: non solo per il primato in classifica, ma anche per il morale di una squadra capace di ribaltare l’inerzia della partita nei momenti più difficili. Per l’Inter, invece, la serata torinese lascia l’amaro in bocca: Chivu e i suoi devono incassare una sconfitta pesante, figlia di ingenuità e cali di concentrazione, che li lascia pericolosamente indietro in classifica.

Un Allianz Stadium in delirio ha celebrato i propri beniamini: la Juventus c’è, e lo ha dimostrato in una delle sfide più sentite dell’anno.

Inter, lo Stadium si conferma un fortino insuperabile

L’Allianz Stadium si conferma, ancora una volta, un vero e proprio fortino quasi insuperabile per l’Inter. I nerazzurri, che negli ultimi dieci confronti a Torino avevano raccolto soltanto una vittoria, due pareggi e ben sette sconfitte, si sono visti respingere nuovamente dalle mura bianconere. Un trend che pesa sul morale e che ribadisce la difficoltà storica della squadra lombarda a imporsi sul terreno piemontese, dove la Juventus sembra avere sempre una marcia in più.