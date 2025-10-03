Il Borussia Dortmund si prepara ad affrontare l’RB Lipsia il 4 ottobre 2025, alle 15:30 al Signal Iduna Park di Dortmund. Sarà la sesta giornata della Bundesliga 2025/26, una sfida attesa tra due squadre in cerca di conferme sul palcoscenico tedesco. L’atmosfera elettrica del Signal Iduna Park, casa del Borussia, sarà certamente un fattore determinante, con una fama di essere il dodicesimo uomo in campo per gli gialloneri. Il match si annuncia come uno scontro di stili: da un lato la solidità e l’esperienza del Dortmund, dall’altro l’energia giovanile e la creatività dell’RB Lipsia che cercherà in tutti i modi di sorprendere i padroni di casa e attaccare sempre più la vetta della classifica.

Quote di Borussia Dortmund-RB Lipsia: gialloneri favoriti

I bookmaker indicano una leggera preferenza per i padroni di casa. Secondo William Hill, la vittoria del Dortmund è quotata a 1.73, una quota che riflette una certa fiducia nelle capacità della squadra giallonera davanti al proprio pubblico.

Il pareggio è quotato a 4.20, mentre il successo dell'RB Lipsia è dato a 4.00. Anche su Bet365 le quote rispecchiano un quadro simile: vittoria interna a 1.70, pareggio a 4.50 e vittoria ospite a 4.20, confermando un equilibrio che potrebbe essere spezzato da un episodio o una giocata dei singoli.

Performance attese dai protagonisti in campo

Julian Brandt, con i suoi 29 anni, continua a essere una figura di rilievo per il Dortmund.

Finora, ha offerto prestazioni di qualità, con 1 gol e 2 assist in 238 minuti, distinguendosi con un rating di 7.28. La sua creatività e visione di gioco saranno fondamentali per creare occasioni contro un’avversaria abituata a ben difendere.

Il giovane Daniel Svensson ha finora stupito per solidità e presenza a centrocampo, totalizzando 450 minuti in 5 partite con un gol e un rating di 6.86. Sarà cruciale nella gestione del pallone e nell’equilibrio tra le due fasi.

Per l’RB Lipsia, Christoph Baumgartner si preannuncia un altro uomo chiave. In 374 minuti di gioco, ha mostrato intraprendenza con 12 tiri totali e un gol all'attivo, contribuendo con 7 passaggi chiave che sottolineano la sua abilità nel servire i compagni.

Johan Bakayoko per l’RB Lipsia si presenta come una delle minacce principali in attacco. Con 2 gol in 5 apparizioni e un rating di 7.24, il giovane 22enne belga potrebbe essere un fattore decisivo con la sua velocità e abilità nel dribbling.