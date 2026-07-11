Stando alle ultime di giornata, la Juventus avrebbe aggiunto Ederson alla lista dei portieri monitorati, l'Inter prosegue la caccia a un centrale difensivo senza perdere di vista il budget a disposizione, mentre la Roma osserva con attenzione la crescita del valore di Manu Koné, protagonista di un Mondiale che potrebbe presto trasformarsi in un'asta internazionale.

Juventus, anche Ederson tra i candidati: la porta resta un cantiere aperto

Secondo quanto riferito su X dal giornalista turco Ekrem Konur, la Juventus avrebbe inserito anche Ederson tra i profili valutati per la porta.

L'estremo difensore brasiliano, ex Manchester City e oggi al Fenerbahçe, rappresenterebbe una soluzione economicamente interessante per la dirigenza bianconera.

Il club turco lo aveva acquistato appena un anno fa per circa 11 milioni di euro e sarebbe disposto a lasciarlo partire per una cifra molto simile. Un dettaglio che rende il suo profilo particolarmente appetibile, soprattutto in una fase in cui la Juventus continua a monitorare diversi nomi per il ruolo. Oltre a Guglielmo Vicario, infatti, nelle ultime ore sarebbe tornato in auge anche Alisson, con la dirigenza che starebbe valutando tutte le possibili opportunità prima di prendere una decisione definitiva.

Inter, nodo Chalobah. Intanto Koné fa impazzire Europa

Anche in casa Inter la priorità resta la difesa. Secondo il giornalista Armando Areniello, il club nerazzurro non avrebbe intenzione di superare i 30 milioni di euro per arrivare a Trevoh Chalobah, mentre il Chelsea continuerebbe a chiedere almeno 35 milioni. Una distanza che starebbe spingendo la dirigenza a valutare piste alternative. Tra queste ci sarebbero Evan Ndicka della Roma e Giorgio Scalvini dell'Atalanta. Quest'ultimo avrebbe una valutazione simile a quella del centrale inglese, ma offrirebbe due vantaggi importanti: cinque anni in meno rispetto a Chalobah e una conoscenza già consolidata del campionato italiano, caratteristiche che lo renderebbero un investimento particolarmente interessante.

Nel frattempo, la Roma si gode l'esplosione di Manu Koné. Il centrocampista francese è tra i migliori interpreti del Mondiale con la nazionale di Didier Deschamps e le sue prestazioni non sarebbero passate inosservate. Oltre al Manchester United, che lo seguirebbe per sostituire Ederson dopo il mancato affare con l'Atalanta a causa di presunti problemi al ginocchio del brasiliano, anche il Real Madrid di José Mourinho avrebbe acceso i riflettori sul classe 2001. La posizione della società giallorossa, però, sarebbe chiara: il direttore sportivo D'Amico sarebbe disposto a valutare eventuali offerte solo a partire da una base di almeno 60 milioni di euro.