Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita il 27 ottobre in un incidente stradale a Condofuri, vicino a Reggio Calabria. Domenico, questo il nome della vittima, si trovava a bordo del suo scooter quando si è scontrato frontalmente con un’automobile. L’intervento dei sanitari del 118 non ha potuto salvargli la vita. Un altro incidente è stato registrato in Calabria. nel catanzarese nella giornata del 28 ottobre nei pressi del Centro Commerciale "Due Mari". Un uomo ha riportato ferite venendo soccorso dai sanitari.

La dinamica dell'incidente stradale

Il sinistro è avvenuto in contrada Santa Lucia, vicino al cimitero di Condofuri.

Secondo le prime ricostruzioni delle autorità competenti lo scooter del 17enne ha impattato contro un’auto per cause non ancora chiarite, terminando la sua corsa. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico veicolare per permettere i soccorsi. Tra le ipotesi al vaglio ci sono una possibile distrazione del conducente, una mancata precedenza o un’eccessiva velocità.

La vittima, vita e passioni di una vita spezzata

Domenico, ragazzo quasi maggiorenne, frequentava l’istituto professionale di agraria di Melito Porto Salvo ed era molto conosciuto nel suo paese. I suoi genitori gestiscono una bottega di generi alimentari a Bova Marina e la notizia ha immediatamente scosso amici, compagni di scuola e vicini.

La passione per i motori del giovane lo aveva reso noto anche tra gli studenti dell’istituto, amplificando il dolore della comunità locale per la perdita prematura di un ragazzo così giovane.

Scontro stradale lungo la Statale 280 nel catanzarese

Non solo a Reggio Calabria, un altro incidente è stato registrato nel catanzarese nella giornata del 28 ottobre. Secondo le prime informazioni, l’automobile – per motivi ancora da chiarire – avrebbe perso il controllo, terminando la corsa fuori dalla carreggiata. Durante l’incidente, il conducente ha riportato delle ferite ed è stato assistito immediatamente dal personale sanitario presente sul posto, che ha disposto il suo trasferimento in ospedale per le cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini dei Vigili del Fuoco, che hanno operato per mettere in sicurezza il veicolo e la strada, e gli agenti della Polizia Stradale, incaricati di eseguire i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.Il traffico ha registrato rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dell’auto coinvolta.