Nelle scorse ore il giornalista Graziano Campi ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale sottolinea come la soluzione dei problemi in casa Juventus si troverebbe semplicemente riportando nel club bianconero Andrea Agnelli, ex presidente della società piemontese.

Juventus, Campi: 'Riportare Andrea Agnelli in bianconeri, non serve altro'

La Juventus in questo momento vive una situazione piuttosto complicata: la squadra bianconera non vince una partita in stagione da 8 gare e attualmente si trova persino senza guida tecnica, con Igor Tudor che è stato ufficialmente sollevato dall'incarico nella giornata di ieri.

Una serie di problematiche a cui sarà complicato mettere una toppa ma dalle quali si potrebbe uscire secondo Graziano Campi con una sola strategia: "Riportare Andrea Agnelli alla Juventus e vietargli di riprendere Allegri. Non serve altro". Questo è il messaggio scritto su X dal giornalista, un pensiero che segue una linea cara a tantissimi tifosi bianconeri, che intravedono nella proprietà il primo problema della vecchia signora.

Campi ha poi rintuzzato sul tema dirigenziale scrivendo: "Stiamo parlando di una società che non ha il direttore sportivo a ottobre e che esonera l'allenatore senza avere pronta l'alternativa. Così si gestiscono i club amatoriali".

Il giornalista, trattando il tema allenatore Juventus ha infine aggiunto: "Allenatore esonerato senza alternativa.

Ora è da capire se Brambilla può fare "su e giù" tra prima squadra e Next-Gen, perché non stiamo parlando di una squadra primavera. La logica avrebbe voluto che la squadra fosse affidata all'allenatore della primavera, come con Montero. Segnalo inoltre che oltre alla prima squadra, anche la Next-Gen a questo punto si ritrova senza allenatore a stagione in corso. Se hai un problema e ne crei un secondo, senza risolvere il primo, sei un incompetente. La Juventus è il club più importante d'Italia, vergognatevi".

Juventus, i tifosi rispondono a Campi: 'Basta tornare indietro, si faccia un progetto nuovo'

Le parole di Campi hanno acceso la discussione sul web: "Il problema di Andrea Agnelli è che si lega troppo per amicizia e prende decisioni condizionate da quella.

Con Allegri era troppo esagerata. Vabbè che vivevano nello stesso condominio (pare), ma era troppo morbosa e gli ultimi anni lo hanno dimostrato" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Basta, bisogna andare oltre, la Juve non può sempre tornare indietro (Agnelli, Allegri o Conte). Si inizi un progetto dalla dirigenza, anche se la vedo dura perché non c'è la volontà di cambiare, visto che hanno appena dato in mano tutto a Comolli".