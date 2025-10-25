Una nottata difficile quella del 24 ottobre per le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Crotone, che sono state impegnate su più fronti a causa di una serie di interventi . A partire dalle ore 20:00 le squadre di soccorso hanno lavorato senza sosta fino alle prime luci dell’alba: uno degli interventi ha visto i Vigili del Fuoco intervenire a Torre Melissa a causa di un incidente stradale che ha portato una vettura a terminare la sua corsa fuori strada.

Incendio in un magazzino a Petilia Policastro e incidente Stradale a Torre Melissa

Nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, a Petilia Policastro, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare un incendio che si era sviluppato all’interno di un magazzino situato sotto un’abitazione privata. L'intervento rapido ha evitato che le fiamme si estendessero alla tavernetta attigua e, soprattutto, al piano superiore, dove si trovavano delle abitazioni. Contemporaneamente, i Vigili del Fuoco di Cirò Marina sono stati chiamati per un incidente stradale a Torre Melissa, dove un’auto è finita fuori strada. Grazie alla loro reazione tempestiva e all'uso dell'autogru, sono riusciti a mettere in sicurezza il veicolo senza che il conducente subisse alcun danno, uscendo illeso dall'incidente.

Incendio di un cavo elettrico nel centro storico di Crotone

Uno degli interventi più urgenti della serata è stato svolto nel centro storico di Crotone, dove una squadra dei vigili del fuoco, proveniente dalla centrale, è dovuta intervenire per estinguere un incendio su un cavo Enel. Le fiamme avevano causato seri disagi alla rete elettrica e rappresentavano un rischio per la sicurezza della popolazione. L'intervento rapido dei soccorritori ha permesso di spegnere il fuoco, evitando danni significativi alla rete e proteggendo la sicurezza pubblica.

Incendio di vegetazione a Isola di Capo Rizzuto

Un altro intervento si è reso indispensabile nel territorio di Isola di Capo Rizzuto, dove un rogo di sterpaglie ha messo in pericolo le abitazioni locali.

Le fiamme, spinte dal vento, stavano avanzando rapidamente verso le case, minacciando la sicurezza dei residenti. Grazie all'impiego di numerosi mezzi antincendio e al supporto del distaccamento di S. Anna, è stato possibile contenere rapidamente l'incendio, mettendo al sicuro l'area circostante. L’efficacia dell'operazione ha evitato danni gravi a persone e beni.