Il prossimo 28 novembre, alle ore 20:45, il Como ospiterà il Sassuolo allo Stadio Giuseppe Sinigaglia per la tredicesima giornata della Serie A 2025/26. La squadra lombarda guidata da Fabregas cercherà di consolidarsi ai piani alti della classifica, mentre il Sassuolo di Grosso è determinato a risalire dall'attuale posizione di metà classifica. Senza la direzione di un arbitro ancora da assegnare, lo scenario si preannuncia avvincente per entrambe le formazioni, con i tifosi lariani pronti a sostenere la loro squadra in questa avventura serale.

Le probabili formazioni di Como-Sassuolo

Per la gara di venerdì sera, il Como scenderà in campo con un modulo 4-2-3-1 classico. Fabregas farà affidamento su Morata al centro dell'attacco, mentre Nicolás Paz sarà il perno creativo a centrocampo. Tuttavia, la difesa sarà priva di Smolcic, fermato da una squalifica. Tra gli indisponibili, Goldaniga e Dossena sono ancora fermi ai box.

Il Sassuolo adotterà, invece, un 4-3-3 offensivo, con Berardi e Laurienté ad affiancare Pinamonti in avanti. La difesa avrà un nuovo volto con Muharemovic e Doig chiamati a gestire le avanzate comasche, mentre il talentuoso Matic resterà il regista della squadra. Pieragnolo è fuori per tutta la stagione, mentre Skjellerup e Satalino sono in dubbio.

Quote di Como-Sassuolo: Como al comando secondo i bookmakers

Con il Como dato per favorito, le aspettative sono rafforzate dalle quote dei bookmakers. William Hill quota la vittoria dei lariani a 1.65, il pareggio a 3.70 e una vittoria dei neroverdi a 5.00. Bet365 offre una quota simile per il Como a 1.67, con il pareggio a 3.60 e il successo del Sassuolo a 5.50. Questo dislivello evidenzia la fiducia riposta nei padroni di casa, forti dell’ultima prestazione vittoriosa e del calore del pubblico locale.

Statistiche dei giocatori chiave: Morata, Paz e il tridente Sassuolo

In casa Como, Nicolás Paz è emerso come strumentale nella manovra offensiva.

Il giovane argentino ha già collezionato 5 gol e 4 assist in 12 presenze, con una prestazione media valutativa di 7.54. Le sue capacità di dribbling e passaggio saranno cruciali per superare la retroguardia avversaria.

Nonostante Morata non abbia ancora trovato la via del gol in stagione, il suo contributo è misurabile in termini di giocate chiave e assist, restando comunque un punto di riferimento in avanti. La sua esperienza e posizione come leader dell'attacco potrebbero risultare fondamentali.

Per il Sassuolo, l'asse Berardi-Pinamonti-Laurienté rappresenta una minaccia sempreverde. Berardi, con 4 gol e 3 assist in 10 presenze, resta l'arma principale di Grosso. Laurienté, sebbene meno prolifico, contribuisce alla fluidità dell'attacco con passaggi chiave e movimenti efficaci, mentre Pinamonti, che ha anch’egli segnato 4 reti, deve migliorare la sua precisione sotto porta.