Il prossimo 28 novembre, alle ore 20:45, il Como ospiterà il Sassuolo allo Stadio Giuseppe Sinigaglia per la tredicesima giornata della Serie A 2025/26. La squadra lombarda guidata da Fabregas cercherà di consolidarsi ai piani alti della classifica, mentre il Sassuolo di Grosso è determinato a risalire dall'attuale posizione di metà classifica. Senza la direzione di un arbitro ancora da assegnare, lo scenario si preannuncia avvincente per entrambe le formazioni, con i tifosi lariani pronti a sostenere la loro squadra in questa avventura serale.

Le probabili formazioni di Como-Sassuolo

Per la gara di venerdì sera, il Como scenderà in campo con un modulo 4-2-3-1 classico. Fabregas farà affidamento su Morata al centro dell'attacco, mentre Nicolás Paz sarà il perno creativo a centrocampo. Tuttavia, la difesa sarà priva di Smolcic, fermato da una squalifica. Tra gli indisponibili, Goldaniga e Dossena sono ancora fermi ai box.

Il Sassuolo adotterà, invece, un 4-3-3 offensivo, con Berardi e Laurienté ad affiancare Pinamonti in avanti. La difesa avrà un nuovo volto con Muharemovic e Doig chiamati a gestire le avanzate comasche, mentre il talentuoso Matic resterà il regista della squadra. Pieragnolo è fuori per tutta la stagione, mentre Skjellerup e Satalino sono in dubbio.

Italy Flag
Serie A
Giornata 13
28/11/2025 20:45
Como
VS
Sassuolo
29/11/2025 15:00
Genoa
VS
Verona
29/11/2025 15:00
Parma
VS
Udinese
29/11/2025 18:00
Juventus
VS
Cagliari
29/11/2025 20:45
Milan
VS
Lazio
30/11/2025 12:30
Lecce
VS
Torino
30/11/2025 15:00
Pisa
VS
Inter
30/11/2025 18:00
Atalanta
VS
Fiorentina
30/11/2025 20:45
Roma
VS
Napoli
01/12/2025 20:45
Bologna
VS
Cremonese

Quote di Como-Sassuolo: Como al comando secondo i bookmakers

Con il Como dato per favorito, le aspettative sono rafforzate dalle quote dei bookmakers. William Hill quota la vittoria dei lariani a 1.65, il pareggio a 3.70 e una vittoria dei neroverdi a 5.00. Bet365 offre una quota simile per il Como a 1.67, con il pareggio a 3.60 e il successo del Sassuolo a 5.50. Questo dislivello evidenzia la fiducia riposta nei padroni di casa, forti dell’ultima prestazione vittoriosa e del calore del pubblico locale.

Italy Flag
Serie A
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Roma
12
9
0
3
15 / 6
9
27
W
W
L
W
W
2
Milan
12
7
4
1
18 / 9
9
25
W
D
W
D
D
3
Napoli
12
8
1
3
19 / 11
8
25
W
L
D
W
W
4
Inter
12
8
0
4
26 / 13
13
24
L
W
W
W
L
5
Bologna
12
7
3
2
21 / 8
13
24
W
W
W
D
D
6
Como
12
5
6
1
17 / 7
10
21
W
D
D
W
D
7
Juventus
12
5
5
2
15 / 11
4
20
D
D
W
W
L
8
Lazio
12
5
3
4
15 / 9
6
18
W
L
W
D
W
9
Sassuolo
12
5
2
5
16 / 14
2
17
D
W
L
W
L
10
Udinese
12
4
3
5
12 / 20
-8
15
L
L
W
L
W
11
Cremonese
12
3
5
4
13 / 16
-3
14
L
L
L
W
D
12
Torino
12
3
5
4
11 / 21
-10
14
L
D
D
D
W
13
Atalanta
12
2
7
3
14 / 14
0
13
L
L
L
D
D
14
Cagliari
12
2
5
5
12 / 17
-5
11
D
D
L
L
D
15
Parma
12
2
5
5
9 / 15
-6
11
W
D
L
L
D
16
Pisa
12
1
7
4
10 / 16
-6
10
D
W
D
D
D
17
Lecce
12
2
4
6
8 / 16
-8
10
L
D
W
L
L
18
Genoa
12
1
5
6
11 / 19
-8
8
D
D
W
L
L
19
Fiorentina
12
0
6
6
10 / 19
-9
6
D
D
L
L
D
20
Verona
12
0
6
6
7 / 18
-11
6
L
D
L
L
D

Statistiche dei giocatori chiave: Morata, Paz e il tridente Sassuolo

In casa Como, Nicolás Paz è emerso come strumentale nella manovra offensiva.

Il giovane argentino ha già collezionato 5 gol e 4 assist in 12 presenze, con una prestazione media valutativa di 7.54. Le sue capacità di dribbling e passaggio saranno cruciali per superare la retroguardia avversaria.

Nonostante Morata non abbia ancora trovato la via del gol in stagione, il suo contributo è misurabile in termini di giocate chiave e assist, restando comunque un punto di riferimento in avanti. La sua esperienza e posizione come leader dell'attacco potrebbero risultare fondamentali.

Per il Sassuolo, l'asse Berardi-Pinamonti-Laurienté rappresenta una minaccia sempreverde. Berardi, con 4 gol e 3 assist in 10 presenze, resta l'arma principale di Grosso. Laurienté, sebbene meno prolifico, contribuisce alla fluidità dell'attacco con passaggi chiave e movimenti efficaci, mentre Pinamonti, che ha anch’egli segnato 4 reti, deve migliorare la sua precisione sotto porta.
