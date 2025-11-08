L’Inter starebbe valutando con attenzione il futuro di Yann Bisseck, difensore tedesco classe 2000 che sotto Cristian Chivu sta trovando un po’ più di spazio rispetto ai mesi precedenti. La dirigenza nerazzurra sta ragionando sulle strategie a lungo termine, consapevole di dover gestire con equilibrio sia la crescita dei giovani sia le offerte estere sempre più insistenti. La situazione potrebbe evolversi nelle prossime settimane, con alcuni club di Premier League pronti ad affacciarsi con decisione.

Bisseck, arrivato a Milano nel 2023, ha attirato l’attenzione per struttura fisica, forza nei duelli e capacità di adattarsi sia in difesa a tre sia in una linea a quattro.

Nonostante queste qualità, il suo minutaggio lo scorso anno non è stato costante, complice anche l’alta concorrenza presente nel reparto arretrato nerazzurro. Il percorso di inserimento è stato graduale e solo da quando Chivu è subentrato sulla panchina dell’Inter il giocatore ha iniziato a trovare più continuità.

Inter e il futuro del difensore

La dirigenza nerazzurra non ha mai nascosto di credere nelle potenzialità di Bisseck. Il centrale tedesco, nato il 29 novembre 2000 a Colonia, ha avuto esperienze nelle nazionali giovanili della Germania e ha sempre mostrato una mentalità orientata al miglioramento. Il suo soprannome in patria è legato alla sua imponenza fisica, un difensore che sfiora i due metri e sa anche accompagnare l’azione.

Eppure, le richieste dall’estero non mancano. In Premier League, due club in particolare stanno osservando la situazione con grandissimo interesse: Tottenham e Chelsea. Entrambe le società inglesi sono alla ricerca di un difensore giovane, duttile e con margini di crescita. Le caratteristiche di Bisseck si sposano molto bene con il calcio inglese, fatto di intensità, fisicità e ritmo elevato. Le prime manifestazioni d’interesse sono arrivate già questa estate, ma ora la situazione è più concreta.

La domanda che la dirigenza nerazzurra si pone è legata ai tempi. Una cessione già a gennaio appare poco probabile. L’Inter non vorrebbe indebolire un reparto che deve gestire Champions, campionato e Coppa Italia.

In più, Cristian Chivu sta provando a valorizzare il giocatore, vedendolo come alternativa importante soprattutto quando si gioca con blocco difensivo basso e marcature fisiche.

Molto più percorribile l’ipotesi di una valutazione a giugno. In quel momento si potrebbero incrociare esigenze economiche, ambizioni del giocatore e necessità tattiche della squadra. L’Inter potrebbe ottenere una cifra interessante, considerato che la Premier League ha una disponibilità economica superiore rispetto alla Serie A. Le indiscrezioni parlano di una valutazione che potrebbe oscillare tra i 20 e i 25 milioni di euro.

L’eventuale cessione: cosa cambierebbe sul piano tattico

Sul piano tattico, l’eventuale partenza di Bisseck costringerebbe la squadra di Chivu a un nuovo ragionamento.

Il tecnico rumeno sta lavorando su un sistema che permette sia la difesa a tre sia la difesa a quattro. In questa flessibilità, Bisseck rappresenta una soluzione preziosa, perché può giocare da braccetto, centrale puro o addirittura esterno difensivo bloccato.

Se dovesse essere ceduto, la dirigenza nerazzurra dovrebbe muoversi per un sostituto con caratteristiche simili: fisico, giovane, e ancora migliorabile. Nelle ultime settimane alcuni osservatori nerazzurri sono stati avvistati in Germania e in Belgio, segnale che il reparto difensivo non è considerato completo in modo definitivo. Questo spiega perché il club preferirebbe rimandare a giugno ogni decisione.

La situazione resta aperta e dipenderà molto da come si evolverà la stagione e dal rendimento dello stesso Bisseck.

Tottenham e Chelsea non hanno fretta, ma monitorano. L’Inter valuta, osserva e attende l’occasione migliore. Il giocatore vuole crescere e dimostrare il suo valore, e per farlo avrà bisogno di minuti, fiducia e continuità. Il finale di stagione potrebbe diventare decisivo per capire se l’avventura nerazzurra proseguirà o se si apriranno le porte dell’Inghilterra.