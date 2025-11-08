La Juventus starebbe già pianificando alcune strategie di mercato per il futuro, con la dirigenza bianconera intenzionata a muoversi con largo anticipo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Come rivelato da Niccolò Ceccarini nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, tra i nomi tornati nel mirino della Vecchia Signora ci sarebbe quello di Davide Frattesi. “L’innesto di un centrocampista resta tra le priorità. Qui le idee sono tante. L’ultima porta al nome di Frattesi, che piace da sempre”, ha spiegato il giornalista, sottolineando come la Juventus continui a valutare profili di alto livello per dare maggior profondità e qualità al reparto mediano.

Le rivelazioni di Ceccarini

L’interesse per Frattesi, tuttavia, non è una novità. Già in passato la Juventus aveva sondato la possibilità di portarlo a Torino, ma il centrocampista aveva poi scelto di trasferirsi all’Inter. Oggi, però, la società bianconera sembra pronta a tornare alla carica, consapevole della difficoltà dell’operazione. Ceccarini, infatti, ha precisato che l’eventuale trattativa non sarebbe semplice, soprattutto nel mercato invernale: “L’operazione a metà stagione diventa complicatissima per mille motivi”. Il club torinese, quindi, potrebbe rimandare ogni tentativo concreto alla prossima estate, monitorando nel frattempo la situazione e valutando eventuali aperture da parte dell’Inter o dello stesso giocatore.

Allo stesso tempo, la Juventus sta lavorando anche su un altro fronte molto importante: il futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, che va in scadenza di contratto nel giugno 2026, è al centro delle strategie bianconere e sta vivendo una stagione di grande rilancio dopo mesi difficili. Ceccarini ha evidenziato come il club intenda muoversi per blindare il proprio centravanti: “Il rilancio totale di Vlahovic invece apre un altro tipo di scenario. L’attaccante serbo - ha spiegato il giornalista nel suo editoriale - sta disputando un’ottima stagione e il club bianconero a breve farà un tentativo per il rinnovo”.

Nonostante l’intenzione chiara della Juventus di prolungare l’accordo, la situazione resta delicata.

Come ricordato da Ceccarini, il futuro di Vlahovic dipenderà in gran parte dalla sua volontà: “È lui che ha in mano il suo futuro visto che può decidere di liberarsi a giugno alla scadenza di contratto”. Le prossime settimane saranno dunque decisive per capire se le parti riusciranno a trovare un’intesa che soddisfi entrambe le esigenze, con la Juventus determinata a trattenere un giocatore ritenuto fondamentale per il progetto tecnico.

Tanti nazionali per Spalletti

Intanto, nelle prossime giornate, la squadra si fermerà per la pausa delle nazionali. Sarà un’occasione utile per Luciano Spalletti per lavorare con parte del gruppo rimasto a Torino. Il tecnico potrà contare su Khéphren Thuram, Weston McKennie e Teun Koopmeiners, che non saranno impegnati con le rispettive selezioni e avranno quindi la possibilità di allenarsi con calma a Vinovo.

Una notizia positiva per l’allenatore, che potrà approfittare della sosta per affinare schemi e automatismi in vista della ripresa.

Molti altri giocatori, invece, partiranno per rispondere alle convocazioni delle proprie nazionali: tra questi Dusan Vlahovic, Filip Kostic, Manuel Locatelli, Andrea Cambiaso, Kenan Yildiz e Loïs Openda. Tutti loro rientreranno soltanto pochi giorni prima della sfida del 22 novembre contro la Fiorentina, una gara che segnerà il ritorno del campionato e rappresenterà un test importante per misurare le ambizioni della Juventus in vista del prosieguo della stagione.