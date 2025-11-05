Marco Conterio, giornalista di TuttoMercatoWeb, ha fornito su X importanti aggiornamenti riguardo alla possibile trattativa tra la Juventus e Dusan Vlahovic per il rinnovo di contratto. L’attaccante serbo, pilastro del reparto offensivo bianconero e ancora al centro del progetto tecnico, è in fase di discussione con la dirigenza per definire i termini del nuovo accordo.

Secondo quanto riportato da Conterio, la Juventus sarebbe pronta a fare un passo importante verso il giocatore, garantendogli stabilità e fiducia nel lungo periodo: “La Juve è pronta a offrire un contratto lungo”.

Il club considera infatti Vlahovic una pedina chiave per il futuro e vorrebbe prolungare la sua permanenza a Torino, blindandolo da eventuali tentazioni provenienti dall’estero.

Si discuterà sulle cifre

Tuttavia, come spiegato da Conterio, la società bianconera intende mantenere una linea economica ben precisa e sostenibile, evitando di superare i limiti imposti dalla nuova politica salariale: “La Juventus non andrà oltre ai 5-6 milioni di euro di tetto ingaggi”. Un segnale chiaro della volontà del club di non alterare gli equilibri interni e di gestire le risorse in modo oculato, dopo anni di ridimensionamento e attenzione ai conti.

Nonostante la disponibilità a proporre un contratto a lungo termine, le parti non hanno ancora raggiunto un’intesa definitiva.

Vlahovic, infatti, sempre come spiegato da Conterio potrebbe avanzare una richiesta particolare per accettare il rinnovo: “Vlahovic per rinnovare chiede un importante premio alla firma (i nuovi svincolati da ‘acquistare’)”.

Il nodo principale resta dunque economico: il centravanti serbo desidera un riconoscimento immediato, mentre la Juventus punta a un accordo più sostenibile nel complesso. Le prossime settimane saranno decisive per capire se le posizioni potranno avvicinarsi e se il matrimonio tra Vlahovic e i bianconeri continuerà ancora a lungo.

Vlahovic pensa al derby

Dusan Vlahovic, però, non pensa al suo contatto come sottolineato da lui stesso dopo la gara contro lo Sporting Lisbona. La sua concentrazione è tutta rivolta verso il campo e in particolare al derby di sabato 8 novembre.

Vlahovic dovrebbe essere titolare anche contro il Torino. Tuttavia, Spalletti insieme allo staff medico valuteranno le sue condizioni visto che contro lo Sporting ha avvertito un fastidio al flessore. Non sembra trattarsi di nulla di grave, ma la Juventus non correrà alcun rischio visto che le alternanti comunque non mancano. Vlahovic ha voglia di essere in campo e di dare ancora una volta il suo apporto da leader alla squadra.