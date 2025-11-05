Tra limitazioni, tessere del tifoso e divieti imposti dalle autorità, il numero di sostenitori che accompagnano la propria squadra fuori casa può oscillare notevolmente. Tuttavia, resta una domanda interessante: quali sono le tifoserie che, nonostante ostacoli e restrizioni, continuano a farsi sentire con maggiore forza anche lontano dal proprio stadio in Serie A? Il tifo in trasferta è uno degli indicatori più autentici della passione calcistica. Analizzando i dati relativi alla media di presenze dei tifosi in trasferta per ogni squadra di Serie A, emerge un quadro interessante e, in alcuni casi, sorprendente.

Le differenze tra le tifoserie non dipendono solo dal numero complessivo dei supporter, ma anche da fattori geografici, tradizione, risultati sportivi recenti e organizzazione logistica dei gruppi ultras. Ci sono club che, pur non essendo ai vertici della classifica, vantano una presenza costante e calorosa, segno di un legame profondo con la propria città e i propri colori.

Juventus in vetta: oltre tremila in media in trasferta

Al vertice della graduatoria spicca la Juventus, che ancora una volta dimostra di avere il seguito più vasto e diffuso sul territorio nazionale, con oltre tremila tifosi presenti in media in ogni gara esterna. Seguono Roma e Inter, due piazze storiche in cui la passione per il calcio si tramanda di generazione in generazione, mentre la sorpresa è rappresentata dalla Cremonese, capace di attirare quasi duemila tifosi per trasferta nonostante una dimensione cittadina più contenuta.

Lazio, Napoli, Milan e Lecce completano la parte alta della classifica, confermando un forte attaccamento anche lontano dal proprio stadio. Il Lecce conferma anche di essere tra le tifoserie più calde al Sud.

Più in basso, ma comunque con numeri rilevanti, si trovano squadre come Genoa, Parma e Pisa, realtà con una tradizione calcistica radicata e un pubblico sempre fedele. Al contrario, alcune formazioni del massimo campionato registrano dati più bassi, spesso a causa della distanza geografica, della capienza limitata del settore ospiti o di stagioni sportive non esaltanti.

La classifica completa

Ecco la classifica completa, con la media dei tifosi presenti in trasferta per ciascuna squadra di Serie A:

Juventus 3.244

Roma 2.333

Inter 2.266

Cremonese 1.998

Lazio 1.764

Napoli 1.716

Milan 1.398

Lecce 1.271

Genoa 1.229

Parma 1.228

Pisa 1.215

Atalanta 1.193

Como 1.142

Bologna 992

Fiorentina 897

Torino 876

Verona 809

Udinese 586

Cagliari 332

Sassuolo 163

Questi numeri mostrano un’Italia del tifo variegata: dalle grandi metropoli capaci di muovere migliaia di sostenitori a ogni trasferta, fino alle realtà provinciali dove la passione, pur con cifre più modeste, resta il vero motore dello spettacolo calcistico.