Nelle scorse ore il giornalista Luca Momblano ha parlato su Juventibus, confermando quelle voci di mercato che vorrebbero la Juventus aver messo gli occhi addosso a Adrian Bernabé, centrocampista spagnolo attualmente in forza al Parma.

Momblano: 'Bernabé è un nome reale ma secondo me non è un calciatore adatto a questa rosa'

Il giornalista Luca Momblano è intervenuto ai microfoni di Juventibus e parlando del club bianconero ha rilanciato un'indiscrezione di calciomercato: "Secondo me oggi alla formazione guidata da Luciano Spalletti manca un profilo di calciatore nel preciso, quello del playmaker.

In merito a questo mi collego alle notizie che vorrebbero Comolli su Bernabé del Parma. Ho conferme sul fatto che le attività di osservazione sullo spagnolo siano concrete. L'iberico è sicuramente tra i 5-6, giocatori che la Juve sta studiando per il reparto di centrocampo. Quindi ribadisco che il nome di Bernabé è un nome reale. Per il resto la Serie A alla fine è un mercato dove puoi riuscire a far ragionare le squadre con cui tratti, specie se sono di bassa-media classifica. Non c'è granché, ma mi dicono che un'esplorativa su varie situazioni verrà fatta".

Momblano ha proseguito: "Tra l'altro il nuovo direttore sportivo dovrebbe arrivare entro fine mese ed essendo quasi sicuramente italiano, tutto questo diventerà ancora più immediato.

Basta quindi mandare ogni volta in avanscoperta Giorgio Chiellini, che sarà anche efficace, ma non è l'uomo deputato in società a far questo".

Il giornalista ha poi espresso un opinione personale sulle qualità di Bernabé: "Lo seguo da quando è arrivato in Italia e da quando il Parma è venuto in Serie A lo seguo persino di più. Sono però dell'idea che non sia un giocatore della Juve. È un calciatore bravo, ma io nell'idea della Juve di oggi, dico che Bernabé non è un giocatore adatto a questa squadra. Ripeto, parliamo di un elemento che ha talento, che ha un bel sinistro ma anche di un giocatore che va piano e che secondo me non ha superato del tutto gli infortuni dell'anno scorso e infatti il suo meglio lo dà quando gioca da fermo.

Per me Bernabé è non è più il centrocampista di due anni fa, è un calciatore che si gestisce in campo e nel Parma puoi farlo, ma se io devo immaginare cosa serve alla Juve, beh allora devo pensare a uno che va a 1000 all'ora".

Juventus, la trattativa col Parma per Bernabé potrebbe non essere semplice

In base alle parole di Momblano, Bernabé sarebbe un obiettivo concreto della Juventus per il mercato di gennaio. La trattativa col Parma però potrebbe non essere cosi semplice: la formazione emiliana molto probabilmente sarà invischiata nella lotta per la salvezza fino alla fase conclusiva del campionato e cedere uno dei pezzi pregiati della rosa rischierebbe di compromettere la competitività della squadra guidata da Cuesta. Inoltre, il calciatore spagnolo avrebbe a oggi una valutazione vicina ai 20 milioni di euro, una somma complicata da spendere per la Juve nella finestra di riparazione invernale.